Entró en vigor: los jóvenes ya pueden solicitar viajar con un 90% de descuento en tren y en autobús por España y Europa

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado el plan Verano Joven, que permite a jóvenes de 18 a 30 años viajar con descuentos de hasta el 90% en tren y autobús por España y Europa. El programa estará vigente para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, con una dotación de 130 millones de euros. Para beneficiarse de los descuentos, es imprescindible registrarse en una web habilitada por el Gobierno y obtener un código personal de descuento. Los descuentos incluyen un 90% en trenes de media distancia y autobuses, 50% en trenes de alta velocidad y larga distancia, y 50% en el pase Interrail adquirido a través de Renfe.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la cuarta edición del plan Verano Joven. Esta iniciativa busca abaratar los desplazamientos de la población joven durante los meses de verano.

Las rebajas pueden llegar, según ha informado el Ministerio de Transporte, hasta el 90% en billetes de tren y autobús para jóvenes de entre 18 y 30 años que viajen por España y Europa.

El programa cuenta con una dotación de 130 millones de euros y estará vigente para viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la presentación del Verano Joven 2026 este pasado martes. Moncloa

Para beneficiarse de la ayuda será imprescindible registrarse en una web habilitada por el Gobierno y obtener un código personal de descuento antes de comprar los billetes.

Según ha confirmado el Ministerio de Transportes, podrán acogerse a estas ayudas los ciudadanos españoles y los extranjeros con residencia legal en España nacidos entre 1996 y 2008.

No se exigen requisitos adicionales de renta o situación laboral, por lo que la medida se dirige de forma amplia a este segmento de edad.

Los descuentos se aplicarán sobre distintos servicios de transporte ferroviario y por carretera.

En el caso de los trenes de media distancia convencional así como de los autobuses de líneas estatales, la rebaja alcanzará el 90% del precio del billete.

Para los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad (incluidos AVE y operadores privados como Avlo, Ouigo o Iryo) se mantiene un descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete.

Interrail

Además, el plan contempla una reducción del 50% en el pase Global Flexible de Interrail de 10 días cuando se adquiera a través de Renfe.

Para acceder a las bonificaciones será obligatorio registrarse previamente en una página web que el Ministerio de Transportes habilitará en los próximos días.

El procedimiento seguirá el esquema de campañas anteriores: el usuario deberá identificarse con su DNI o NIE, completar sus datos personales y esperar a que la administración verifique que cumple los requisitos de edad y residencia.

Una vez validado el registro, el sistema generará un código personal e intransferible que se enviará por correo electrónico o SMS y que deberá introducirse en el momento de comprar los billetes en las webs y aplicaciones de los distintos operadores.

El Gobierno insiste en que este código será imprescindible para activar el descuento, por lo que recomienda no adquirir billetes antes de completar el registro y recibir la clave.

La rebaja no se aplica de forma retroactiva sobre compras ya realizadas, y el código queda vinculado al documento de identidad del beneficiario durante todo el periodo de vigencia del programa.