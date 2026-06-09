DJ Pulpo, el rey de la fiesta del Papa en el Bernabéu: de no querer pinchar para Podemos a encandilar a Esperanza Aguirre

Las claves

Las claves Generado con IA DJ Pulpo animó el acto del Papa en el Santiago Bernabéu con una mezcla de pop, reguetón, bachata y verbena, alejándose del estilo solemne habitual. Carlos Moreno, conocido como DJ Pulpo, tiene una larga trayectoria en radio musical y eventos masivos, y ha trabajado en múltiples actos organizados por el Partido Popular desde la época de Esperanza Aguirre. El DJ ha participado en más de veinte eventos contratados por el Ayuntamiento de Madrid desde 2019 y es conocido por poner límites a las fiestas en las que acepta trabajar. Durante la sesión en el Bernabéu, DJ Pulpo animó al público con mensajes de alegría y unidad, destacando que "los católicos no somos aburridos" y fomentando la celebración colectiva.

En el centro del Santiago Bernabéu, durante el acto del Papa de este lunes, DJ Pulpo convirtió el estadio en una pista de baile.

Carlos Moreno, conocido como DJ Pulpo, lleva décadas ligado a la radio musical y a los eventos masivos.

Antes de llegar a pinchar en el Bernabéu, su trayectoria ya ayuda a entender el tono del espectáculo: su relación con el Partido Popular se remonta a la etapa de Esperanza Aguirre, que, según contó en una entrevista, lo conoció en un acto y le propuso participar en eventos del partido.

Desde entonces, ha trabajado en distintos actos y fiestas organizados por el PP. Aclara en la entrevista que no se casa con nadie, el DJ sí traza sus líneas rojas a la hora de elegir en qué fiestas trabaja.

"Si me llama Podemos para un bolo no lo voy a hacer. Si me llama el Barça tampoco. Soy un tío muy transparente", dice en la entrevista.

Según una investigación de elDiario.es, DJ Pulpo ha participado en múltiples eventos organizados o contratados por distritos del Ayuntamiento de Madrid desde la llegada de José Luis Martínez Almeida a la alcaldía en 2019, acumulando más de una veintena de actuaciones en distintos contratos públicos.

También ha actuado en actos vinculados al Partido Popular en diferentes etapas, desde Mariano Rajoy hasta la actualidad de Alberto Núñez Feijóo.

Es voz habitual de la COPE en la madrugada con el programa Poniendo las calles y construyó su personaje en los años 90 tras su paso por Cadena 100.

Fuera del Bernabéu, su figura también ha estado vinculada a muchas fiestas populares y actos institucionales en Madrid.

La sesión del Bernabéu

No hubo silencio solemne ni música "seria": hubo pop, reguetón, bachata y verbena a todo volumen desde una mesa de mezclas.

La música convivía con los gritos del propio DJ, convertido en animador de masas. Vestido con una camisa blanca, pulseras de España y un gorro negro con orejas como las de Shrek.

La selección musical fue una mezcla entre pop español y ritmos latinos. Sonaron Madrid City de Ana Mena y Hello de Dragonette y Martin Solveig, seguidas de Princesas de Pereza y Sofía de Álvaro Soler.

El estadio se animó más cuando sonaron canciones como Kesi de Camilo, Capaz (merenguetón), Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, Bailando Bachata de Chayanne y Danza Kuduro.

En la sesión, DJ Pulpo gritó frases como "Abrázate, abraza al de al lado", mientras pedía al público que levantaran las banderas.

"Los católicos no somos aburridos", insistía. "Madrid está con el Papa", gritaba mientras el Bernabéu respondía.

El tono fue escalando hacia consignas más potentes: "La iglesia es tu casa, los cristianos no somos aburridos", "Estamos celebrando algo histórico, viva Jesucristo y viva el Papa".

También hubo un componente emocional constante: "No tenemos que tener miedo a expresar lo que sentimos", repetía mientras animaba a abrazarse, levantar banderas y participar del espectáculo como celebración colectiva.

"Jesucristo es el protagonista de nuestra vida, la lida es fe, fuerza y alegría", insistía entre canciones de reggaetón.

Ese estilo de comunicación - más cercano al locutor radiofónico que al DJ clásico - es parte de su marca personal.