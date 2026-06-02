El Vaticano confirma el 'hotel' en el que se quedará el Papa en Madrid: capilla privada, estancias residenciales...

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Madrid, un palacio en el barrio de Chamartín que es territorio bajo jurisdicción del Vaticano. Durante su visita, la Nunciatura será el epicentro político y religioso, acogiendo reuniones privadas, encuentros con el presidente del Gobierno y la Conferencia Episcopal Española. La visita impactará notablemente la movilidad en Madrid: habrá cierre de siete estaciones de metro, refuerzo en líneas de autobús y metro, y transporte municipal gratuito entre el 3 y el 9 de junio. La red de transporte ampliará horarios y vehículos para facilitar la asistencia a los principales actos, especialmente la Vigilia con jóvenes en la plaza de Lima.

Queda poco para que el Papa León XIV llegue a Madrid, ciudad en la que estará del sábado 6 de junio al martes 9.

Una visita que, desde el Ayuntamiento de Madrid, han calificado de "histórica", por lo que se ha planificado un dispositivo "sin precedentes", según lo definieron fuentes municipales.

A muy pocos días de la visita del Santo Padre, los detalles de su viaje se van desvelando, por ejemplo, cómo será el papamóvil que recorrerá las calles de Madrid.

Y otras de las claves: ¿dónde se alojará León XIV durante su estancia en la ciudad? Lo hará en la Nunciatura Apostólica de Madrid.

Ubicado en la Avenida de Pío XII, nº 46, en el barrio de Hispanoamérica, en el madrileño distrito de Chamartín, este palacio es un pedazo de territorio del Vaticano.

De este modo, este lugar funciona como una embajada, es decir, cuando León XIV cruza su puerta, está en un territorio bajo la jurisdicción del Vaticano.

Es un complejo discreto, rodeado de jardines y altas medidas de seguridad, diseñado para albergar tanto oficinas administrativas como las estancias residenciales y una capilla privada.

Durante la estancia de León XIV en Madrid, este edificio será el epicentro político y religioso del viaje.

No solo será el lugar donde el Pontífice descanse tras las multitudinarias citas en Cibeles o el Santiago Bernabéu, sino que la agenda oficial incluye eventos de altísimo nivel dentro de sus muros.

Por ejemplo, el Papa mantendrá allí reuniones privadas, como el encuentro con los miembros de la Orden de San Agustín.

También será el lugar donde el Papa recibirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y servirá como comedor oficial donde compartirá mantel y confidencias con la Conferencia Episcopal Española en pleno.

Días de movilidad "difícil"

La visita del Santo Padre alterará por completo la ya ajetreada vida en Madrid. Serán unos días que el alcalde de Madrid definió como "difíciles", especialmente en lo relativo a la movilidad.

Por este motivo, desde Cibeles y la delegación del Gobierno en Madrid han pedido que se priorice el teletrabajo en la medida de lo posible.

Y ojo con el transporte público. Las líneas de autobús y metro también sufrirán cortes y modificaciones en sus rutas.

Este mismo lunes, desde la Comunidad de Madrid avanzó una nueva actualización del plan de movilidad: serán siete las estaciones de metro que estarán cerradas.

En concreto, estarán cerradas desde el inicio del servicio hasta las 14.00 horas las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla, en la Línea 2; Velázquez, Serrano y Colón, en la Línea 4; y Chueca, en la Línea 5, donde los trenes circularán sin efectuar parada cuando las circunstancias lo requieran.

En cualquier caso, se mantendrán los refuerzos de servicio anunciados, con incrementos de hasta el 125% en la frecuencia de trenes en las líneas con mayor número de usuarios durante las cuatro jornadas.

Además, la red ampliará su horario hasta las 2.30 horas del sábado 6 de junio al domingo 7, para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia con jóvenes que tendrá lugar en la plaza de Lima.

Por su parte, la red de autobuses interurbanos contará con un refuerzo de hasta 128 vehículos adicionales y dará cobertura especial a más de 20 municipios que acogerán a peregrinos, entre ellos Rivas Vaciamadrid, Aranjuez, Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo de Alarcón o Collado Villalba.

En el caso de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, será gratuito viajar entre el 3 y el 9 de junio, y se reforzarán tanto las líneas diurnas como la red nocturna, que dispondrá de 36 autobuses más.

También se incrementará la oferta en las conexiones con el aeropuerto y se adaptará la red a los desvíos previstos en las zonas donde se celebran los principales actos.

El dispositivo ha sido diseñado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en coordinación con Metro, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías, incorporando medidas operativas que permitirán adaptar el servicio en tiempo real en función de la demanda.

Durante todo el dispositivo se establecerá un sistema de control dinámico del funcionamiento del transporte público que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.