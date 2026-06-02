El general Almansa, el "pura sangre" nombrado jefe de la Guardia Civil de Madrid: de la UCO a luchar contra el narco

Las claves

Las claves Generado con IA El general Francisco Almansa ha asumido el cargo de jefe de la Guardia Civil de Madrid, tras una destacada trayectoria en diversas unidades del cuerpo. Almansa, nacido en Madrid en 1969, ha ocupado puestos clave como la Unidad Central Operativa (UCO) y la comandancia de Algeciras, liderando la lucha contra el narcotráfico. El nuevo jefe dirigirá a 7.000 guardias civiles que velan por la seguridad de casi 1,7 millones de madrileños en 164 municipios y numerosas infraestructuras clave. Almansa ha recibido numerosas distinciones, como la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y varias Cruces al Mérito de la Guardia Civil y Militar.

El pasado miércoles 27 de mayo, el general Francisco Almansa tomó posesión como jefe de la Guardia Civil de Madrid.

Un acto en el que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, destacó la "capacidad de mando" de Almansa para ponerse al frente de una plaza "compleja".

A la toma de posesión de Almansa, celebrada en el acuartelamiento de Batalla del Salado, también acudieron el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Carlos de Miguel.

Pero lo cierto es que una larga trayectoria avala al nuevo jefe de la Benemérita de Madrid. Almansa nació en Madrid en 1969 e ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1990.

Su primer destino fue en la Unidad de Acción Rápida en La Rioja y también estuvo nueve años destinado en la Unidad de Seguridad de la Casa de S.M. el Rey antes de pasar, ya como comandante, a la Secretaría de Despacho del director general en el año 2006.

Francisco Almansa, el nuevo jefe de la Guardia Civil en Madrid. Guardia Civil

Al ascender a teniente coronel en 2013, pasó a la Unidad Central Operativa (UCO), donde permaneció siete años antes de pasar destinado a Algeciras, con el empleo de coronel, para asumir el mando de la comandancia, donde estuvo al frente de la lucha contra el narcotráfico en el sur de España.

De hecho, tras su nombramiento, el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, mostró su "profundo agradecimiento por los años de servicio, dedicación y compromiso que el general Almansa" a la ciudad.

Tras su ascenso a general de brigada, en el año 2024, asumió la Jefatura de Transformación Digital hasta ahora que ha sido destinado como Jefe de la Zona de Madrid.

Y esta trayectoria también ha tenido varios reconocimientos: el general Francisco Almansa cuenta con numerosos distintivos y méritos, donde destacan recompensas militares como la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cinco Cruces de plata al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y dos Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, entre otras.

Fue por ello por lo que la directora general del Instituto Armado dedicó unas palabras a su trayectoria: "Sólo un pura sangre como tú es capaz de saltar de dirigir el departamento de delincuencia económica de la UCO a ofrecerse voluntario para mandar la comandancia de Algeciras y retornar a Madrid para hacerse cargo de uno de los desafíos más importantes que afronta la Guardia Civil: su transformación digital".

"Siempre que la Guardia Civil ha necesitado algo, ahí has estado. Y siempre con una sonrisa, desbordando entusiasmo y energía", apostilló.

De este modo, el general Almansa llega a Madrid para dirigir a 7.000 guardias civiles, de los que un 16,60% son mujeres, cinco puntos por encima de la media nacional y el Instituto Armado se encarga de la seguridad de casi 1.700.000 madrileños en 164 municipios.

Más de 1.000 urbanizaciones, 223 polígonos industriales, 80 grandes áreas comerciales y de ocio, nueve campus universitarios y cuatro aeropuertos y más de 3.300 kilómetros de red viaria reciben el seguimiento del Cuerpo en una labor cercana, sensible y especializada.

En total, en la Comunidad de Madrid, la Benemérita es responsable de la seguridad ciudadana de 164 municipios de los 179 de la provincia, un 91,62% del total y presta servicios en un buen número de embajadas, ministerios y otros edificios públicos ubicados en la capital. La Zona cuenta con un catálogo de 7.000 puestos de trabajo.

Asimismo, cuenta con las especialidades de tráfico, protección de la naturaleza, actividades subacuáticas, policía judicial, información, control de armas y equipos Roca y Viogen, Uprose (Unidad de Protección y Seguridad), entre otras.