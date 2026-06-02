El 'atajo' de Leonor para estudiar Ciencias Políticas la Carlos III sin hacer la PAU: ya aprobó el 'early admission' del IB

Las claves

Las claves Generado con IA La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid sin necesidad de hacer la PAU, tras superar el 'early admission' gracias a su Bachillerato Internacional. El sistema de admisión temprana reserva un 8% de las plazas para estudiantes internacionales o que hayan cursado estudios preuniversitarios en el extranjero. El Bachillerato Internacional permite acceder a universidades españolas sin pasar por la selectividad, según el Real Decreto 534/2024. La futura formación universitaria de Leonor está orientada a prepararla para su papel institucional como jefa del Estado.

Miles de estudiantes madrileños afrontan esta semana los nervios de la PAU entre apuntes, repasos de última hora y botellas de agua por el calor de Madrid frente a las facultades.

Hay una alumna que comenzará la universidad sin necesidad de pasar por esos exámenes: la princesa Leonor.

EL ESPAÑOL ha ido esta mañana a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y de Bellas Artes donde decenas de jóvenes salían con una mezcla de alivio por ir acabando el proceso pero de ansiedad por lo que queda.

Hablaban de los nervios, de la suerte de que te toque un buen examinador, de cuánto se habían preparado y de cuánto querían acabar todos los exámenes.

En medio de ese ambiente marcado por los nervios y la incertidumbre, el futuro académico de la heredera al trono ha vuelto a tener importancia.

La carrera de la Princesa

La Casa Real confirmó el pasado 27 de abril que la Princesa estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid una vez finalice su formación militar.

Según explicó Zarzuela en un comunicado, Leonor ha sido admitida tras superar el procedimiento reservado para alumnos que han cursado el bachillerato fuera de España.

La hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia estudió el Bachillerato Internacional en UWC Atlantic College de Gales entre 2021 y 2023.

Este programa educativo, implantado en centros de distintos países, permite acceder a universidades españolas sin necesidad de realizar la PAU, tal y como recoge el Real Decreto 534/2024.

La normativa establece que los estudiantes con Bachillerato Internacional, Bachillerato Europeo o procedentes de sistemas educativos de países con acuerdos firmados con España pueden acceder a al universidad mediante otros procedimientos de admisión.

En estos casos, únicamente tendrían que presentarse a la fase específica de la PAU si desean aumentar su nota de acceso.

En el caso de la Universidad Carlos III, el sistema utilizado recibe el nombre de Early Admission o admisión temprana. Es una vía pensada para estudiantes internacionales o alumnos que hayan cursado sus estudios preuniversitarios en el extranjero.

La universidad explica en su página web que una comisión designada por el rector evalúa cada candidatura teniendo en cuenta el expediente académico y las notas obtenidas en asignaturas relacionadas con el grado solicitado.

Ocupa un 8% de las plazas totales.

Este sistema reserva alrededor del 8% de las plazas totales de la universidad. Así, Leonor accederá a la educación superior sin pasar por los exámenes que esta semana reúnen a miles de jóvenes en toda España.

Una circunstancia que, aunque contemplada por la ley y accesible para cualquier alumno con Bachillerato Internacional, ha desperado comentarios y comparaciones entre estudiantes que sí afrontan estos días la selectividad.

Paula quiere estudiar Industriales en ICAI y Carmen industriales también pero en la Carlos III, la universidad a la que acudirá Leonor.

"Supongo que habrá una razón por la que ella pueda entrar sin hacer la PAU pero me gustaría verla aquí con nosotras", comenta entre risas la posible futura compañera de universidad de la Princesa.

Este medio habló con más alumnos que tiene que dar la PAU: María quiere estudiar biología sanitaria en la Universidad de Alcalá; Nicolás y Laura arquitectura en la Politécnica y Alba bioquímica en la Autónoma de Madrid.

Comentan después del examen de Lengua Castellana y Literatura II para las modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales cómo se han preparado para rendir la PAU: "es un proceso que nos agobia y que define mucho".

Inés quiere estudiar una FP de laboratorio y está repasando el contenido de la siguiente prueba que es la de Historia de la Filosofía.

Carla quiere estudiar fundamentos de la arquitectura y paisajismo en la Carlos III; Lucía farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares; Daniela enfermería en la Complutense y Victoria y Galilea, odontología en la Complutense.

Están nerviosas pero "mucho menos que en la mañana porque ya después de hacer dos exámenes como que pillas el ritmo". Pero, les quedan tres jornadas aún.

La futura estancia de Leonor en la Universidad Carlos III también supondrá su regreso a Madrid después de varios años fuera de la capital, entre su formación militar en Zaragoza, Marín y San Javier y su etapa académica en Reino Unido.

Según lo anunciado por Casa Real, cursará un grado centrado en áreas como Ciencias Políticas, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Sociología o Historia, una formación orientada a preparar su futuro papel institucional como jefa del Estado.