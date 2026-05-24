Qué hay tras los ‘influencers’ que te ofrecen ganar 4.000 € al mes: Manu probó el método y gana más que en toda su vida

La captación de clientes se realiza a través de un acercamiento personal y mensajes insistentes con el objetivo de cerrar una videollamada y vender la mentoría de pago.

Para ganar credibilidad utilizan testimonios de supuestos exalumnos de éxito, como el caso de Manu, quien asegura haber pasado de plantar tomates a ganar más de 4.000 euros al mes.

El método de estos 'gurús' consiste en vender mentorías y formaciones de pago, con programas privados que se ofrecen por precios como 185 euros mensuales.

Varios 'influencers' prometen en redes sociales la posibilidad de ganar entre 3.000 y 4.000 euros al mes desde casa a través de la venta de cursos, el 'trading' o el marketing digital.

Muchos empiezan igual: un plano corto, un micrófono de pódcast, luces tenues de fondo y alguien hablando a cámara con tono de confidencia.

"Yo también estaba perdido", "odiaba mi trabajo" o "nadie me enseñó esto en el colegio", son algunas de las frases que se repiten en las historias o reels de Instagram donde docenas de supuestos expertos prometen enseñar el secreto para ganar entre 3.000 y 4.000 euros al mes.

En sus vídeos, a medio camino entre una entrevista motivacional y un monólogo de emprendimiento estilo Llados, aseguran que cualquiera puede cambiar de vida vendiendo cursos, haciendo trading, gestionando redes sociales o aprendiendo marketing digital.

Todo, aparentemente, desde casa y en cuestión de semanas.

Ellos suben el contenido y esperan captar a usuarios que se interesen por la formación. Al mensaje de "me compartió un amigo tu perfil y me interesa tu contenido", uno de estos 'gurús' contesta: estás buscando formarte como 'closer' de venta o qué estás buscando?

Va directo al grano. "Entiendo que te gustaría generar más dinero y tener más libertad", dice antes de explicar que ser 'closer' de ventas es una profesión.

Sobre el precio de la formación -lo que realmente hace que su perfil sea un negocio- responde que "depende del punto en el que estás, si es un punto muy inicial... tengo una formación completamente gratuita".

"Quiero un cambio en mi vida", respondo.

"Si estás 100% comprometida con un cambio de vida, tengo un programa de mentoría privada por solo 185 € al mes".

Le pregunto si puedo hablar con alguien que haya hecho el curso. Me envía tres perfiles; "tres personas muy diferentes jaja, pregúntale a cualquiera".

Entre los testimonios que utilizan para reforzar la credibilidad del método aparece Manu, uno de los alumnos que asegura haber cambiado por completo de vida gracias a la formación.

"Yo definiría el proceso como rápido. Me he sentido acompañado en todo momento, sobre todo en las 'role plays', se trabaja mucho la práctica", explica.

Hace solo un año, cuenta, estaba "plantando tomates para venderlos y sacarme un dinero extra". Ahora ya no lo necesita: "El mes que peor me ha ido desde que empecé gané 2.700 euros, siendo sincero. Y el mes pasado hice 4.220. A por ello".

Otro de los 'gurús' tiene un acercamiento más personal. "Qué tal estás? Antes que nada, cuéntame por yo conocerte un poco, desde dónde me escribes?" Le explico que busco un trabajo que me deje más tiempo libre y enseguida muestra interés por mi situación: "cómo te hace sentir a nivel personal el hecho de estar en ese punto?

Le digo que es frustrante. "Lo que me ha servido es marcar metas claras... ¿Qué te gustaría lograr exactamente en 3 o 6 meses tanto a nivel económico como personal?", responde.

La conversación gira alrededor del dinero: "me gustaría estar cobrando 3.000 euros y tener más tiempo", le digo.

"Sinceramente no me parece nada descabellado unos 3.000€. En mi perfil puedes ver muchos de mis alumnos que ya están en esas cifras!"

Añade: "A diario hablo con gente y todos quieren siempre tener más libertad, ganar mucha pasta con la IA, viajar por el mundo... pero a la hora de empezar con el trabajo se echan para atrás".

Y me pregunta "me gustaría saber por qué crees que deberíamos elegirte a ti para ayudarte a conseguir esos 3.000 euros y ese estilo de vida que me has planteado?".

Hay un detalle que no pasa desapercibido: vive en Andorra. Cuando le pregunto por ello responde incómodo: "Por entender un poco... ¿Qué tiene que ver eso con lo que te he propuesto?".

Le digo que es simple curiosidad. "Ya hace un tiempo que estoy aquí... genial sinceramente, todo súper bonito... Y ya luego en segundo plano tema impuestos y tal...".

A medida que avanzan las conversaciones, los mensajes se vuelen insistentes. Uno de los 'influencers' termina enviando incluso un audio para intentar cerrar una videollamada.

"No sé si llegaste a escribir a estas personas y si te has sacado las dudas. Lo mejor es tener una videollamada. Igual te piensas que te vamos a liar. Te garantizo que nada de eso. Tú tienes criterio y sentido común y nadie te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Si no te cuadra, aquí paz y después gloria".

Envía un enlace para ver la formación gratuita. Es un vídeo con esta descripción: "únete GRATIS a la comunidad para ganar +3.000 euros al mes desde tu casa. No importa si empiezas de cero, si eres hombre o mujer, alto o bajo, guapo o feo... de verdad no importa! Esta oportunidad es para todo aquel que está 100% decidido a mejorar su situación económica".

Pasan las horas y siguen llegando mensajes. Recordatorios, audios y nuevas invitaciones a "dar el paso". El objetivo es el mimos desde el principio: convertir la curiosidad en una llamada y la llamada en una mentoría de pago.