El 'macrofestival' del Papa junto a Siloé, Beret, Inazio y Hey Kid que le hará la competencia a Bad Bunny en Madrid

El arzobispo de Madrid, José Cobo, interviene durante la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección, el pasado 11 de abril en Madrid. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV celebrará una vigilia multitudinaria en Madrid con un escenario de tres alturas en la Plaza de Lima, combinando oración, diálogo y conciertos de artistas como Siloé, Beret, Inazio y Hey Kid. El evento, dirigido a jóvenes entre 12 y 39 años, contará con la participación de la Orquesta JMJ y un coro de 150 personas, además de una cruz de madera tallada especialmente para la ocasión. La visita incluye actividades como la apertura nocturna de grandes museos y templos, y la acogida de peregrinos con 30.000 plazas en colegios, parroquias y casas de familias madrileñas. El Ayuntamiento desplegará un operativo especial de seguridad y movilidad, con transporte público gratuito y refuerzo de trenes, ante la previsión de hasta un millón y medio de asistentes a la misa del domingo.

El Papa llega a Madrid con un 'macrofestival' espiritual que promete hacer temblar los cimientos de la capital. En la Plaza de Lima se levantará un imponente y milimétrico escenario de tres plantas y 4,5 metros de altura orientado hacia el Paseo de la Castellana, más concretamente, la Plaza de San Juan de la Cruz, según han informado a los medios la organización de la Vigilia del Corpus Christi del Santo Padre con los jóvenes.

Se trata del primer acto público de León XIV en su Visita Apostólica a Madrid que la propia Archidiócesis ha definido como "un auténtico festival de la fe" que combina escucha, diálogo, oración y conciertos de reconocidos artistas .

El arranque de la vigilia lo hace la música como el lenguaje definitivo para conectar con unos jóvenes de entre 12 y 39 años que, según los organizadores, no quieren una "fe rebajada" ni que la Iglesia les venda que ser cristiano "está de moda"; "quieren quieren algo real que tenga contenido".

Por eso, el cartel combina lo mejor de la música católica actual con gigantes de las listas de éxitos comerciales. Ya están confirmados el fenómeno de masas Hakuna, el pop con alma de Beret, el indie desgarrado de los vallisoletanos Siloé, el rapero italiano Mr. Rain, además de Inazio, Hey Kid y Lola Tuduri, entre otros.

Todo ello respaldado por la Orquesta JMJ (con 15 años de historia a sus espaldas bajo la batuta de Borja Quintas) y un coro de 150 personas capitaneado por Alejandro Obregón que tuvo que dejar fuera a casi mil aspirantes en las pruebas de selección.

La anécdota de la jornada la ha dejado el mismísimo cardenal José Cobo al invitar públicamente a Bad Bunny a participar en la vigilia del sábado 6 de junio para tener un encuentro con el Pontífice, aprovechando que el artista estaba en la capital, pero el puertorriqueño ya tiene el cartel de sold out colgado esa mismas noche en el Metropolitano.

Tres alturas para tres momentos

El escenario para la vigilia de la Plaza de Lima está diseñado para expresar la velada a través de sus tres niveles: a la izquierda de la planta baja estarán los músicos, que abrirán la tarde y cerrarán la noche en el momento del Envío; a la derecha de la segunda planta habrá un set preparado para el diálogo abierto donde un grupo de unos 10 jóvenes se sentarán cara a cara con León XIV para lanzarle preguntas e inquietudes como la polarización social, el sufrimiento, las dudas de fe y el sentido de la vida en un contexto de rapidez e incertidumbre; y la tercera planta, reservada exclusivamente para el momento litúrgico, la adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario, donde una réplica de la Virgen de la Almudena presidirá la escena junto a pantallas que proyectarán imágenes marianas de los Misterios Luminosos.

Las puertas se abrirán a las 16:00 horas para controlar los accesos y a las 18:30 horas arrancará el acto. A las 20:30 horas, el Papa aterrizará en su Papamóvil recorriendo el tramo desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta la Plaza de Lima, un baño de masas de unos 15 minutos por la avenida antes de bajar del vehículo y subir con los jóvenes al escenario.

Una red de macropantallas, sonido, puntos de hidratación y centros de escucha jalonarán toda la Castellana.

Presidiendo todo el encuentro estará una cruz de madera de 110 centímetros, minuciosamente tallada por el artesano madrileño Samuel González de Mingo y el carpintero colombiano Carlos Velázquez.

A su vez, ocho réplicas han recorrido ya todas las vicarías de Madrid de mano en mano. El sueño de los jóvenes es que el Papa firme la original y se quede en la diócesis como recuerdo.

La Noche en Blanco y Amarillo

La vigilia del sábado es solo el epicentro de un despliegue descomunal. La capital se teñirá con los colores de la bandera vaticana.

Para calentar motores, el viernes 5 de junio a las 20:30 horas, la Catedral de la Almudena arrancará con una oración de vísperas y confesiones para recibir a los primeros peregrinos de fuera de Madrid.

La Archidiócesis ha desvelado que ya tiene listas cerca de 30.000 plazas de acogida en colegios, parroquias, polideportivos e incluso en casas de familias que han abierto sus puertas de par en par para estos peregrinos.

La jornada se prolongará durante la noche del 6 al 7 de junio con 'las noches en blanco y amarillo', un pase nocturno y gratuito por los grandes templos del arte de la capital en el que "encontrar a dios a través de la belleza".

El Museo del Prado abrirá hasta las 00:30 horas, el Reina Sofía hasta las 23:30 horas, el Thyssen hasta la medianoche, la Galería de las Colecciones Reales hasta la 01:00 horas y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando aguantará hasta las 02:00 horas. También se suman CaixaForum, la Fundación Mapfre, el Templo de Debod y el Museo de Historia.

Asimismo, todas las parroquias del centro (desde Cuatro Caminos a San Juan de la Cruz) se mantendrán abiertas de par en par durante la madrugada como espacios de silencio, oración y refugio.

La noche es "larga", "joven" y "tiempo de salvación" —aseguran—; por eso, durante la visita del Papa a Madrid los museos permanecerán abiertos, acompañados de música y oración por las calles.

Autobuses gratis ante un despliegue "mayor que el de la OTAN"

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo de seguridad, emergencias y movilidad sin precedentes para blindar la capital ante la llegada de medio millón de fieles a la Plaza de Lima el sábado y un millón y medio a la misa del domingo en Cibeles.

"Va a ser posiblemente el mayor despliegue de la historia de esta ciudad", ha advertido la vicealcaldesa, Inma Sanz, equiparándolo a una comitiva superior a la de la cumbre de la OTAN de 2022.

La otra cara del plan municipal será la parálisis temporal del eje Recoletos-Castellana, cuyos cortes totales arrancarán a principios de junio y obligarán al desvío de casi cincuenta líneas de la EMT.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que "van a ser días complicados para los madrileños" —con el tráfico tensionado además por los macroconciertos de Bad Bunny—, por lo que ha pedido formalmente a las empresas que fomenten el teletrabajo.

Para compensar el colapso en el asfalto, el Consistorio ofrecerá todos los autobuses de la EMT y el servicio de BiciMad de forma gratuita entre el 3 y el 9 de junio, mientras que Renfe sumará dos millones de plazas extra en cerca de 2.000 trenes para absorber la llegada masiva de peregrinos.