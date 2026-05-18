La Policía alerta: no se "podrá garantizar adecuadamente la seguridad" en Madrid durante la visita del Papa León XIV

Las claves

Las claves Generado con IA La visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, supondrá el mayor despliegue policial de la historia en España. Sindicatos policiales alertan que no se puede garantizar adecuadamente la seguridad en la ciudad durante el evento debido a falta de acuerdo laboral y sobrecarga de los agentes. El operativo policial depende en gran medida de la voluntariedad de los agentes, quienes denuncian jornadas maratonianas y servicios desatendidos en distritos. El alcalde Martínez-Almeida ha reconocido que la movilidad de la ciudad se verá muy afectada y anuncia medidas informativas y de preparación para unos días que califica de complicados.

Madrid se prepara para un evento histórico: la visita del Papa León XIV que viajará del 6 al 12 de junio a España y visitará Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio.

Una visita para la que se espera un dispositivo policial sin precedentes; será "el mayor" despliegue realizado hasta ahora en la historia de España, según afirmó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Pero no todo lo que rodea a este evento son buenas noticias: los sindicatos policiales CPPM, CSIT Unión Profesional/PLA, UPM y UGT advierten de que "no se puede garantizar adecuadamente la cobertura del servicio ni la seguridad en la ciudad de Madrid y sus distritos durante los días previstos para la visita de Su Santidad el Papa León XIV".

Según informan en un escrito al que ha tenido acceso Madrid Total, "la correcta prestación de este dispositivo extraordinario depende exclusivamente de la voluntariedad, el esfuerzo y la renuncia a la conciliación familiar y personal por parte de los agentes de Policía Municipal".

"Todo ello, mientras el Ayuntamiento mantiene bloqueada la negociación de un acuerdo que permitiría afrontar este tipo de eventos con garantías, además de reconocer de forma justa la dedicación y el compromiso de la plantilla", informan.

Por otro lado, las citadas fuentes informan de que "la seguridad del operativo papal y del conjunto de la ciudad vuelve a recaer en el sobreesfuerzo de unos policías que se sienten ignorados y maltratados por la Administración municipal".

Además, los citados colectivos hablan de "jornadas maratonianas" y de la "detracción de efectivos de los distritos", dejando "desatendidos numerosos servicios diarios para la ciudadanía".

"La falta de respuesta del Ayuntamiento a las demandas sindicales, unida al creciente malestar existente en la plantilla, está provocando que cada vez más agentes dejen de apuntarse a servicios voluntarios que implican una sobrecarga laboral y personal", continúa el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

"Desde nuestras organizaciones sindicales advertimos de que esta situación no solo afectará a este evento, sino también a futuros dispositivos y acontecimientos de gran relevancia para Madrid", apostillan.

"Días complicados"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en conversación con los medios de comunicación, ha afirmado este lunes que aún se está trabajando en las cuestiones "relativas a la movilidad y a la seguridad".

"Confiamos en poder mostrarles a los madrileños un mapa de lo que va a pasar exactamente esos días. Lo haremos esta semana o a principios de la siguiente, ya que serán días complicados y difíciles", ha afirmado el primer edil.

Durante esas jornadas, la movilidad en la ciudad se verá fuertemente afectada por "los continuos desplazamientos del Papa por Madrid".

"Somos conscientes de lo que va a pasar y queremos hacer un ejercicio de información y transparencia. La visita del Santo Padre es un gran acontecimiento y por eso haremos una comparecencia específica para informar de lo que va a pasar", ha explicado Almeida.

Para finalizar, el alcalde de Madrid ha informado de que aún se está trabajando en "cómo se va a engalanar la ciudad" y en "la cartelería" de las que serán unas jornadas históricas para Madrid.