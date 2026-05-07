Rafa García-Navas, el speaker del Rayo de 79 años que sueña con narrar la gesta europea: "Mi contrato acaba esta temporada"

Las claves

Las claves Generado con IA Rafa García-Navas, speaker del Rayo Vallecano a sus 79 años, sueña con narrar la posible gesta europea del club, mientras su contrato finaliza esta temporada. El Rayo Vallecano está a un paso de su primera final europea tras vencer 1-0 en la ida al Racing Club de Estrasburgo en las semifinales de la UEFA Conference League. Rafa es un icono en Vallecas, conocido por su carisma, su pasión por el club y su famosa frase "El año que viene Rayo-Liverpool", además de su faceta musical y deportiva. El barrio de Vallecas vive con emoción y nervios la previa del decisivo partido del jueves 7 de mayo, que podría marcar un hito en la historia del club.

Vallecas permanece con una calma tensa. Se respira una combinación de nervios y emoción propios de los días importantes. Y no es para menos puesto que el barrio se encuentra viviendo un momento histórico gracias a que el Rayo Vallecano está a tan solo 90 minutos de poder disfrutar de su primera final europea.

El conjunto franjirrojo se encuentra en la vuelta de semifinales de la UEFA Conference League donde se medirá este jueves 7 de mayo al Racing Club de Estrasburgo en la ciudad alsaciana para conseguir un puesto de la ansiada final. No obstante, el Rayo parte con una importante ventaja gracias a la victoria en el partido de ida donde se impusieron 1-0 en el Estadio de Vallecas gracias a un gol del delantero brasileño Alemão.

El partido no será fácil, ni mucho menos, pero quien le dirá al Rayo lo que es imposible y lo que no cuando se las ha visto de todos los colores posibles. Estas situaciones las conocemos los vallecanos de primera mano y, por ello, El Español ha podido hablar con Rafael García-Navas, el speaker del Rayo Vallecano.Rafa es muy conocido en el barrio, mucha gente le pide fotos, le aclama y se para a hablar con él, ya que tal y como dice su apodo, es la voz de Vallecas.

Una vida al micrófono

A sus 79 años, Rafael García-Navas es todo un icono en el barrio. Gracias a su inconfundible voz y a sus míticas frases que han pasado al imaginario colectivo de los vallecanos, el speaker ha conseguido hacerse un hueco en el corazón de todo un distrito. Bajo su autoría versan el conocido cántico "El año que viene Rayo-Liverpool" y, también, tal y como canta en todas las previas en honor a los seguidores, el "posiblemente la mejor afición del mundo".

Pero la vida de Rafa no ha sido fácil ni mucho menos. Como todas las personas que viven en Vallecas,Rafa ha tenido que luchar mucho para conseguir lo que tiene. De carácter humilde y obrero, todo lo que hace el famoso speaker es para conseguir la admiración de sus hijas y sus nietos, la parte más importante de su vida: "Todo lo hago por ellos y por intentar dejarles lo máximo posible". Tampoco se olvida del barrio ya que el calor de la gente es un gran motivo de alegría: "Esto es por todos ellos, la gente me quiere tal que así".

Nacido en Herencia, Ciudad Real, la primera gran pasión de Rafael no fue radiar sino que era el atletismo. Entre sus logros, campeón de Vallecas, subcampeón en Madrid, medalla de oro simbólica de Madrid al Mérito Deportivo y varias nominaciones al Premio 7 Estrellas de la Comunidad de Madrid.

Rafael García-Navas en el Estadio del Rayo Vallecano Cristina Villarino

Además, estuvo al frente de la Federación Española de Atletismo, organizando la selección española y consiguiendo hitos como un increíble segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Palamós en 1990 y un tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Atletismo en Roma 2005.

Como corredor, Rafael ha competido en varias grandes maratones como en la de Nueva York o Madrid. A su gran admiración por el deporte se le suma su gran pasión por la música. El herenciano no solo ejerce como speaker sino que también dedica una gran parte de su vida a la música: "Soy uno de los compositores de la canción de 'El Rayo fui yo' de Duro Galván, el nuevo himno que se hizo para el centenario. También he compuesto alguna canción para Juan Pardo e incluso tengo algunas canciones que ofrecer a Bustamante y Bisbal".

De hecho ha sido esa pasión por la música la que ha consolidado parte de su fama en Vallecas. Gracias a su llegada a las cabinas del Estadio de Vallecas, la afición puede disfrutar de uno de los momentos más representativos del club ya que, cada vez que se marca un gol, suena la conocida canción de Europe 'The Final Countdown', la cual introdujo Rafa desde su primer partido, consiguiendo enmarcar una sintonía para la afición: "Lo hice porque me gustaba la canción y porque esa temporada estábamos en Segunda División entonces cada gol era 'la cuenta atrás' para volver a Primera".

La voz de Vallecas

Nos remontamos al 19 de octubre de 2003. El Rayo Vallecano acababa de descender a Segunda División tras competir por primera vez en una competición europea dos años atrás. El conjunto franjirrojo recibía al Numancia y, sin saberlo, ese partido comenzaría a cambiar la historia del club.

Se trata del primer partido que Rafa realizó como speaker: "Me llamaron porque el anterior speaker se jubilaba. Les gustó como retransmití el partido además de incluir la canción de Europe y me quedé hasta hoy". Finalmente, y pese a que el encuentro finalizó en una derrota 2-5, el Rayo consiguió ganar a un gran profesional.

Sin embargo, para Rafa su historia se asemeja a la de William Wallace en la película Braveheart, argumentando que: "Nadie es eterno, todos tenemos que morir". Por ello, el pasado 2 de octubre de 2025, el mítico speaker anunció por sorpresa su marcha una vez finalizó el Rayo Vallecano-Shkëndija: "Lo vi claro. La gente gritaba mi nombre y además era un partido de Conference, era el momento perfecto. Se lo anuncié a David Cobeño, director deportivo del club, a Fernando López, el jefe de prensa y, por último, a Raúl Martín Presa, el Presidente, vía whatsapp".

Rafael García-Navas posando junto a la fachada del Estadio de Vallecas Cristina Villarino

Pasaron 6 meses pero, hace dos semanas, el 23 de abril de 2026, en la previa del Rayo Vallecano-Espanyol, una voz conocida por todos volvió a sonar por la megafonía. "Buenas tardes, Vallecas", exclamaba Rafa desde las cabinas del Estado. Tanto su marcha como su vuelta son identificativas con su forma de ser, sencillas y humildes, sin dar ninguna atención especial a su persona, simplemente todo por y para el club.

No obstante, hasta el mismo Rafael se enteró de su retorno tan solo dos horas antes del comienzo del partido: "Estaba en mi casa viendo la televisión. De repente me llega una llamada del Presidente. Qué raro, dije. Al cogerlo, Raúl Martín Presa me comenta que me necesitaban. Sin pensármelo dos veces acepté y, de momento tengo contrato hasta esta temporada, cuando acabe nos volveremos a reunir para ver qué pasa en los años siguientes".

La marcha de Rafa García-Navas fue muy dolorosa para la afición, al igual que su retorno ha supuesto una gran alegría. Pese a ello, la situación con el club es la que generó su adiós: "Me lo decía mi familia pero a mi no me interesa el dinero. Yo solo quiero que se me tenga en cuenta. Soy abonado, el número 34 del club, y mis hijas y mis seis nietos también lo son. Me gustaría que tuvieran algún detalle conmigo, como si tan solo son unas camisetas para mis nietos, pero que al menos sea algo".

Un partido para la historia

El jueves 7 de mayo de 2026 puede ser un día histórico para todo el rayismo ya que puede ser el día que el club consiga llegar a su primera final europea. El Estadio de La Meineu será el escenario de este importante duelo. Hasta entonces, en el barrio se respira emoción y nervios a partes iguales aguardando el mejor de los desenlaces.

Por su parte, Rafael García-Navas mantiene contacto con toda la plantilla, siendo conocedor de los sentimientos de todos los jugadores y cuerpo técnico. "Con Óscar Trejo tengo una excelente relación. Ha encontrado aquí su lugar, ama Vallecas y ojalá siga vinculado al club". Por su parte, Rafa también es uno de los pequeños accionistas del club: "A Presa le pediré que trate mejor a los veteranos, al igual que al Rayo Femenino".

No obstante, el momento que esta viviendo el equipo deportivamente hablando es, cuanto menos, ilusionante. De hecho, el speaker se ha atrevido a pronosticar su resultado: "Yo diría que vamos a empatar, pero tampoco descarto que ganemos".

Rafael García-Navas posando frente al mural del Estadio de Vallecas Cristina Villarino

Su razonamiento coge fuerza gracias al partido del pasado fin de semana contra el Getafe, en el cual el conjunto franjirrojo se alzó victorioso con un contundente 0-2: "El Getafe era un partido complicado porque se jugaban entrar a Europa y me encantó el partido que hicimos. Si jugamos igual, nos vamos a Leipzig seguro".

En cuanto a la competición doméstica, el speaker ve al Rayo "prácticamente salvado". Sin embargo, los arbitrajes que está sufriendo el combinado vallecano son, cuanto menos, polémicos. Según la RFEF, los franjirrojos son el equipo más perjudicado por los colegiados españoles, estimando una pérdida esta temporada de 15 puntos por estos errores. Para Rafael, esta situación tiene que cambiar: "El arbitraje que sufrimos contra la Real Sociedad es lo peor que he visto. Necesitamos justicia, no es normal meterle 7 partidos de sanción a Isi por lo que dijo".

Hasta el jueves, Vallecas permanecerá dormida, expectante, y, sobre todo, soñando con lo que puede ser un momento histórico. Jugadores, cuerpo técnico y vecinos del barrio como el mismo Rafael García-Navas llevarán en volandas al Rayo Vallecano para conseguir el objetivo más esperado: conseguir un título europeo.