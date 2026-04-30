Ni vehículo nuevo ni dinero: los 'coches fantasma' de Cobendai dejan a clientes con préstamos y a empleados sin cobrar

Las claves

Las claves Generado con IA Más de un centenar de clientes del grupo Cobendai denuncian haber pagado por coches nuevos que nunca han recibido, algunos tras solicitar préstamos personales. El grupo opera con marcas como Hyundai, MG, Suzuki y KGM, y acumula casos de vehículos cobrados y no entregados o sin matricular. Afectados relatan que siguen pagando cuotas de préstamos o transportes alternativos, mientras empleados del grupo aseguran que llevan meses sin cobrar sus sueldos. Hyundai España ha intervenido para entregar parte de los coches pendientes, pero muchos clientes siguen sin solución ni devolución de su dinero.

Pagar por un coche nuevo, verlo incluso en el concesionario… y seguir meses después sin vehículo, sin papeles y sin dinero.

Es la situación que denuncian más de un centenar de afectados del Grupo Cobendai, muchos de los cuales han contraído préstamos personales para pagar un coche que no han recibido.

El caso cobró relevancia el pasado mes de marzo y hace un tiempo se constitutó una plataforma de afectados que reunieron sus reclamos, la mayoría de ellos, aún sin respuesta.

El grupo opera, entre otras, las marcas Hyundai, MG, Suzuki y KGM, y encadena casos de 'coches fantasma' : vehículos cobrados que nunca llegan a manos de sus compradores.

Imagen de un concesionario de vehículos Gettyimages Gettyimages

Sin embargo, en julio de 2025, Hyundai Motor España, SLU otorgó a Cobendai el premio Dealer of the Year (DOTY), que la reconocía como el mejor concesionario Hyundai de España y uno de los 34 más destacados de Europa, según el propio grupo publica en su perfil de LinkedIn.

Desde Hyundai, una de las marcas por las cuales fue conocido el caso, recalcan a EL ESPAÑOL que Cobendai es "una empresa independiente y multimarca" que gestiona por su cuenta la concesión.

Además, aseguran que la marca se ha implicado en la entrega de parte de los coches pendientes para "minimizar el perjuicio a los clientes" y "supervisar que se mantiene el estándar de Hyundai".

Hasta el momento, confirman que han podido gestionar la entrega de 50 vehículos.

Préstamo personal

Agustín, repartidor autónomo, necesitaba cambiar de vehículo para poder seguir trabajando. En noviembre de 2025 dejó una señal por una furgoneta eléctrica Torres VX van y, el 2 de febrero, pagó al contado los 32.880 euros del vehículo en un concesionario del grupo Cobendai.

"Dos o tres días después ya estaba el coche allí, en el concesionario", relata. Lo vio, se subió, lo arrancó. El comercial le prometió que en una semana o diez días estaría matriculado y listo para entregar. Pero casi tres meses después, la furgoneta sigue inmóvil, sin matrícula y a la espera.

Mientras tanto, Agustín continúa pagando la cuota de un préstamo personal que pidió para el coche —casi 500 euros al mes— y más de 500 euros mensuales en gasoil para su vieja furgoneta de trabajo.

"Estoy pagando un crédito con intereses de un vehículo que no tengo, y encima sigo echando gasoil al otro. Estos coches no son de lujo; los compramos porque los necesitamos para trabajar", lamenta.

Coches en un concesionario de Cobendai Web Cobendai

Gema acudió en noviembre a un concesionario Hyundai del grupo junto a su familia. Buscaban un coche pequeño para moverse por Madrid y compartirlo entre ella y sus hijos.

El comercial le aseguró que el coche "ya estaba", que solo había que traerlo. Le pidió primero una señal y, poco después, el pago completo por transferencia: 22.500 euros.

La entrega prevista para la primera semana de enero nunca llegó. Enero pasó entre llamadas y excusas, y en febrero Gema empezó a escribir a Hyundai y a dejar comentarios en redes sociales de la marca: "Me pedían los datos, decían que iban a averiguar, pero no obteníamos respuestas".

Mientras tanto, asegura que los gastos de taxis y trenes nadie se los va a devolver: "compré el coche para evitar esto y ahora gasto más en transporte porque no tengo coche".

A punto de sumarse a una demanda colectiva, Hyundai anunció que empezaba a hacerse cargo de las entregas de los vehículos afectados. "Algunos han frenado la demanda para ver si les dan el coche, pero no todos estamos igual: hay financiaciones, devoluciones de dinero… y muchos seguimos sin solución", resume.

Sin matricular

Rosendo también forma parte del grupo de afectados por Cobendai. Compró un Suzuki S-Cross en A5 —sociedad que, según explica, "parece que pertenece al grupo"— el pasado mes de marzo.

Pagó el vehículo al contado el 30 de marzo mediante un crédito solicitado al BBVA, después de descartar el plan de financiación del concesionario por resultar "muchísimo más caro".

A diferencia de otros afectados, su coche llegó rápidamente al concesionario, en apenas una semana o diez días.

Sin embargo, lleva dos meses pagando las cuotas del crédito sin poder recoger el vehículo porque no está matriculado: "Sé que mi coche está en el concesionario. Pero lo tienen sin matricular", explica.

Modelo de Suzuki como el que compró Rosendo Suzuki ibérica

Ante la falta de respuestas, Rosendo envió la semana del 20 de abril un burofax tanto a Suzuki A5 como a Suzuki Ibérica, dando un plazo de 48 horas para matricular el vehículo o emprender acciones judiciales y policiales.

Al día siguiente recibió la llamada de la gerencia del concesionario, solicitándole un par de semanas más, plazo que vence la próxima semana.

"Ayer hablé con la persona de gerencia otra vez y la cosa sigue igual, no saben ni cuándo ni cómo, no son capaces de matricular los coches como deben", concluye Rosendo.

Cliente fiel

Francisco cuenta el caso de su padre, de 80 años, cliente fiel de la marca: "Ha tenido tres o cuatro Hyundai y el anterior también lo compró en Cobendai. Fue con confianza al concesionario de Alcobendas en noviembre del año pasado", explica.

Tras pagar la señal, el concesionario le asignó un número de bastidor, lo que suele indicar que el coche ya está disponible y listo para su entrega.

Después le pidieron el pago casi completo del vehículo, descontando solo lo que le darían por su coche antiguo: "En cuanto pagó todo, empezaron a retrasar plazos. Primero que en un par de semanas, luego que antes de Navidad, luego que después de Año Nuevo por las fiestas… y dejaron de coger el teléfono.

Cuando por fin les plantamos cara, la responsable, B. , le dijo que si no quería esperar, pidiera su dinero", recuerda Francisco.

Su padre optó por desistir de la compra y reclamar la devolución del importe. A día de hoy, no tiene ni coche ni dinero. Hyundai ahora se centra en entregar coches, porque le interesa por su imagen, pero mi padre, que lo único que quiere es recuperar su dinero, se ha quedado en tierra de nadie. Estamos con abogados y sin mucha fe en que esto se resuelva pronto”, denuncia.

Francisco añade que hay clientes que han comprado vehículos ya matriculados, los llamados 'kilómetro cero', que se han llevado el coche pero no han recibido nunca la documentación definitiva porque esos vehículos siguen con reserva de dominio a nombre de la financiera:

"Conducen desde hace meses con papeles provisionales que no son legales, porque Cobendai ha cobrado el dinero y no ha levantado la reserva pagando a la financiera”, explica.

En los concesionarios, la situación de impago también afecta a los empleados. Una de sus trabajadoras, que pide mantener el anonimato, comenta que "la mitad de la plantilla lleva meses sin cobrar".

Además, asegura que la situación en los talleres es igual, "no tienen ni aceite, se han vendido cantidad de mantenimientos propios del grupo y ahora la gente viene a pasar la revisión y no se la podemos hacer", afirma.

Otras marcas

Los testimonios de los afectados y de la propia empleada coinciden en que el problema no se limita a una sola marca. El grupo comercializa también MG, Suzuki y KGM bajo distintas razones sociales: A5 para MG, otras para KGM. La trabajadora calcula que solo con MG habría "unos 60 coches cobrados sin matricular".

Al cierre de esta publicación, este medio sigue recopilando los testimonios de Alex, que comenta también la experiencia con el concesionario de Cobendai pero con la marca MG, que pagó 500 euros el 19 de enero y el 22 del mismo mes, 26.100 euros más. "Me dijeron de 4 a 6 semanas" y llevo 14 esperando".

Comenta que le dieron un coche de sustitución, y que le da miedo que la empresa de renting le pida la devolución del coche. Su comercial ha "desaparecido" y la agencia de Herrera Oria ha cerrado. Quiere tener su coche, pues sabe que el dinero será muy difícil.

Hyundai Kona, modelo como el que adquirió Ana María Coches.net

Por último Ana María, adquirió en enero un coche más ecológico: "Mi marido y yo, con 61 años, decidimos comprar un coche más ecológico y que fuera ya el coche definitivo".

El 22 de enero compraron un Kona por 29.899 euros: 500 euros de reserva, financiaron 17.000 y pagaron 13.900 más, en total 14.400 euros entregados, con entrega inmediata a finales de febrero o principios de marzo. Misma operatoria, igual resultado: sin coche.

"Estamos pagando un préstamo de un coche que no tenemos, vendimos el coche que teníamos pensando que ya nos iban a dar el nuevo y estamos pasándolo fatal porque lo necesitamos para el día a día; llamamos y mandamos correos a Cobendai, que no responde, y a Hyundai España, que “solo te da buenas palabras pero no soluciones”, concluye Ana María.