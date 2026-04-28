Las empresas lo tienen claro: échate perfume antes de ir al trabajo porque te pueden despedir por oler mal

Las claves

Las claves Generado con IA La falta de higiene personal continuada puede ser motivo de despido disciplinario sin indemnización en el entorno laboral. Las empresas deben advertir y amonestar al trabajador antes de despedirlo por mal olor; no basta con un solo incidente. Si el despido se produce sin advertencias previas o parece injustificado, el trabajador puede impugnarlo ante los tribunales. Situaciones médicas, de salud mental o económicas deben ser consideradas antes de tomar decisiones de despido por falta de higiene.

Uno tiende a pensar que lo pueden despedir por llegar tarde, o por desobedecer, o por decir algo que no debería, o por no cumplir con el trabajo, o sencillamente por no gustarle a un determinado jefe. Todo eso suele ser lo habitual. Sin embargo, hay otros muchos motivos. Entre ellos, el de la falta de higiene personal cuando afecta de forma continuada al entorno laboral.

Juanma Lorente, abogado laboralista, en un vídeo en TikTok, lo deja claro: “El mal olor puede ser motivo de despido sin indemnización”. ¿El motivo? La falta de higiene puede repercutir y perjudicar a compañeros, clientes y, por ende, a la productividad. “Todos los trabajadores tenemos derecho a ir nuestro puesto de trabajo sin que haya un olor fuerte por parte de un compañero. Por ese motivo, todos tenemos el deber de acudir con la debida higiene a nuestro puesto. Un trabajador puede ser despedido sin indemnización si esto sucede”.

La empresa, eso sí, no puede alegar para despedirte que haya sido tan solo un día. Eso puede ser comprensible. Ya saben, se les puede haber estropeado la ducha, o quizá han ido embutidos en el Metro como si estuvieran dentro de una lata de sardinas, o es pleno agosto y ha hecho un calor espantoso.

“Sólo se puede despedir a un trabajador si la conducta se repite en el tiempo. La empresa tiene la obligación de tomar medidas desde el principio. Hablar con el trabajador para que cambie de conducta, amonestarle si no cambie y, si ya se le ha sancionado y le sigue dando igual, entonces es cuando se le puede despedir”, explica.

En caso de que la empresa no haya advertido al trabajador, o de que no haya quejas por parte del resto de los empleados, o que parezca una excusa para prescindir de un trabajador que sí cumple con su trabajo, el trabajador podría ir a los tribunales.

En cambio, si hay reiteración, si el empleado no quiere enterarse, si sigue llegando al trabajo con mal olor y no hace nada, entonces se le puede despedir de forma disciplinaria. “Ahí no tendrá que pagarle indemnización de ningún tipo”, explica el abogado laboralista.

Otra de las cosas que debe tener en cuenta la empresa antes de proceder al despido es si el empleado tiene trastornos de salud mental, o tiene algún problema médico o si su situación económica y familiar lleva a que no tenga buen olor. El trabajador, en cualquier caso, tiene el derecho a impugnar el despido si considera que no hay causa suficiente.