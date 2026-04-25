Abre el megaoutlet de las gangas en Madrid con electrodomésticos a 10 euros y otros muchos productos

Las claves

Las claves Generado con IA Abre en Villaverde (Madrid) Mega Feirón, un megaoutlet que ofrece electrodomésticos y artículos de hogar desde 10 euros. El stock del establecimiento se renueva de forma constante y proviene en muchos casos de liquidaciones masivas, especialmente de Amazon. Mega Feirón se especializa en productos funcionales y accesibles, no en marcas de lujo, y anima a visitar regularmente por la limitación del stock. El auge de los mega outlets responde a la búsqueda de chollos por parte de los consumidores, con estrategias de marketing en redes sociales y ofertas puntuales.

En el barrio madrileño de Villaverde, ha encontrado su sitio uno de los establecimientos más singulares para los amantes del ahorro: Mega Feirón.

El megaoutlet de la Calle San Erasmo 27, ofrece electrodomésticos y artículos de hogar desde 10 euros, con stock que se renueva constantemente y productos procedentes de liquidaciones masivas.

Esta gran superficie acumula semana tras semana una clientela fiel que llega en busca de electrodomésticos, artículos para el hogar y todo tipo de chollos a precios difíciles de encontrar en cualquier otro rincón de Madrid.

Venta de juguetes Cedida

En muchas ocasiones, el stock procede de liquidaciones masivas procedentes de Amazon, lo que permite acceder a productos de uso cotidiano —pequeños electrodomésticos, utensilios, complementos para el hogar— a una fracción de su precio habitual.

Desde el propio establecimiento reconocen que no se trata de artículos de lujo ni de grandes marcas: "la apuesta es por lo funcional y lo accesible, pensando en cualquier tipo de cliente", aseguran.

El megaoutlet abre sus puertas de miércoles a domingo, desde las 10:30 hasta las 14:00 horas y desde las 16:30 hasta las 20:00 horas. En el caso de los domingos, el tiempo se amplía un poco más, abriendo media hora antes, a las 10:00 y a las 16:00 horas y cerrando como el resto de días.

Mega Feirón renueva sus mercancías y ofrece nuevas oportunidades, lo que les permite mantener un gran catálogo y precios bajos, pero con stock limitado.

Tostadoras como las que se pueden encontrar en Mega Feirón Walmart Wallmarkt

La empresa apuesta por una experiencia de compra única y, en palabras de sus organizadores, "queremos que la gente sienta que cada visita merece la pena, que siempre hay algo que descubrir y que los mejores chollos vuelan".

En sus redes sociales no mencionan marcas de lujo, sino productos funcionales y accesibles para cualquiera que, en muchas ocasiones, son liquidaciones masivas procedentes de Amazon.

Contar con un catálogo limitado y de bajo coste supone que cada producto no vuelva a repetirse. Con ello, animan a sus clientes a la compra y a regresar en busca de futuras ofertas.

Tendencia en auge

En los últimos años se ha disparado el auge de los mega outlets de electrodomésticos, impulsado, en muchos casos, por la pérdida de poder adquisitivo y la búsqueda constante de chollos por parte de los consumidores.

Estos grandes espacios se encuentran muchas veces ubicados en polígonos o naves a las afueras de las ciudades y ofrecen productos de grandes marcas con pequeños defectos estéticos, excedentes de stock o series descatalogadas, a precios muy por debajo de los del comercio tradicional.

A ello se suma una estrategia de marketing en redes sociales, con campañas de 'solo este fin de semana' y colas masivas en cada apertura. Eso sí, hay que estar dispuesto a desplazarse kilómetros por un buen descuento.