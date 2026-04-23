Cierra la famosa academia de oposiciones Centro Innova: debe hasta 1.400 euros a muchos de sus 1.000 alumnos

Las claves

Las claves Generado con IA La academia de oposiciones Centro Innova ha cerrado de forma inesperada, dejando a unos 1.000 alumnos sin completar su formación. Muchos estudiantes han pagado hasta 1.400 euros por cursos completos y ahora se enfrentan a la pérdida de su dinero y formación. El cierre se comunicó el 10 de abril de 2026, justo un día antes del examen de Ayudante a Museos Estatales, afectando especialmente a unos 50 alumnos inscritos para esa prueba. El contrato firmado por los alumnos garantiza el derecho a la devolución del dinero, y muchos están considerando acciones legales contra el centro.

La clausura inesperada de la academia de oposiciones Centro Innova ha dejado a aproximadamente 1.000 alumnos sin completar su formación. La empresa ha anunciado el cese de su actividad sin previo aviso, provocando que los alumnos inscritos pierdan su formación y dinero.

El centro publicó su cierre a través de un mensaje en su propia plataforma online. En el mismo, alegaban que el motivo principal de dicha decisión residía en los problemas económicos derivados de la anterior gestión y que ha imposibilitado continuar con la actividad lectiva.

Los estudiantes afectados han denunciado sentirse engañados y estafados ante esta inesperada medida. De hecho una gran parte de los alumnos ha pagado, incluso, cursos completos (que pueden rondar los 1.400 euros), provocando que estén sopesando tomar las acciones legales pertinentes.

Cabe destacar que muchos de los alumnos eligieron pagar por la totalidad del curso para poder disfrutar de distintos descuentos. Esta cláusula se realiza con mucha frecuencia en estos centros ya que buscan beneficiarse del pago al completo.

Por su parte, el Centro Innova no se ha vuelto a pronunciar al respecto. De hecho, desde que se comunicó su cierre, el centro ha permanecido con sus teléfonos apagados y sin dar ninguna respuesta por sus correos electrónicos.

Sin embargo, el mensaje del cierre de la academia de oposiciones se envió a todos los alumnos por su aula virtual durante el 10 de abril de 2026. Dicha fecha adquiere una gran relevancia puesto que el examen de Ayudante a Museos Estatales tuvo lugar el 11 de abril, un día después del cese.

Sin duda, esta situación fue un problema agravado a este tenso escenario. Cabe mencionar que se estima que aproximadamente 50 estudiantes que se enfrentaban a dicho examen estaban inscritos en el Centro Innova.

No obstante, la preocupación de los alumnos no solo radica en la pérdida de su formación, sino, también en que va a pasar con el dinero que han pagado puesto que la academia de oposición no ha aclarado en ningún momento el procedimiento de devolución del dinero.

Pese a ello, los alumnos tienen una garantía de que su dinero debe ser devuelto. Esta razón versa en que el propio contrato que firmaron todos los alumnos detalla que la academia tiene la obligación de impartir la formación al completo. Por tanto, de no completarse la misma se estaría incurriendo en un incumplimiento del contrato.

Por su parte, el Centro Innova ha comunicado que mantendrá en funcionamiento su campus virtual pese a su cierre para facilitar la labor a todos sus alumnos y que no pierdan el material proporcionado.

Esta situación ha provocado que los alumnos estudien emprender acciones legales de forma conjunta contra el Centro Innova. Además, reclaman soluciones para poder recuperar soluciones.