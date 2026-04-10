El Rey bendice el nuevo campus del IEB en Madrid: desde 8.800 €, una prueba de acceso y una entrevista personal

Las claves nuevo Generado con IA El Rey ha inaugurado el nuevo campus del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) en Moncloa-Aravaca, Madrid, con más de 10.000 m² y arquitectura inspirada en la Ivy League. El IEB, especializado en derecho, empresa y mercados financieros, ofrece grados y dobles titulaciones, así como másteres en áreas como Business Analytics y Banca de Inversión. El coste anual de los estudios varía entre 8.800 € y 14.600 €, y el acceso requiere superar una prueba y una entrevista personal. El IEB destaca por su alta inserción laboral y ofrece prácticas en empresas como Accenture, KPMG, PwC y BBVA, destinando gran parte de sus recursos a becas para fomentar la excelencia profesional.

En el distrito de Moncloa-Aravaca y con vistas a la ciudad de Madrid, Su Majestad el Rey ha inaugurado la nueva sede del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) el pasado 8 de abril.

El IEB es una institución universitaria privada especializada en derecho, empresa y mercados financieros. Este nuevo campus cuenta con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, integrado en un entorno natural tipo parque forestal y con una arquitectura inspirada en las universidades tipo Ivy League.

Al respecto, el director del IEB, Álvaro Martínez‑Echevarría, remarcó durante la inauguración que "la arquitectura clásica refleja la expresión estética de su filosofía y de sus valores".

Interior del nuevo campus IEB

Durante el acto se han entregado las becas de honor que, según explican desde el IEB, "se otorgan exclusivamente sobre el mérito académico y la trayectoria profesional, garantizando que el talento y el compromiso sean los criterios decisivos".

Fundada en 1989 como escuela de negocios pionera en Bolsa y mercados financieros, el IEB es considerado el primero en ofrecer un máster en Bolsa en España y en el ámbito hispanohablante. Ya en 2003 inició su andadura internacional con una alianza con la London School of Economics, institución que cuenta con 20 premios Nobel y alumnos de los cinco continentes.

Los estudios de grado que ofrece el IEB están estructurados en dos ramas principales: Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

Ofrecen grados simples y dobles titulaciones en cuatro años que combinan ambas carreras con distintos másteres propios en finanzas y negocios, como Business Analytics, Relaciones Internacionales o especialización en Bolsa y Mercados Financieros. Entre las novedades recientes destaca la incorporación del Máster en Banca de Inversión.

Coste anual estimado

Pero, ¿cuánto cuesta estudiar en el IEB? Los precios, dependiendo de la carrera, oscilan entre 8.800 € y 14.600 € anuales. En el caso de los posgrados, el coste varía notablemente debido a la amplia segmentación de la oferta formativa, que incluye más de 100 programas educativos, desde grados y másteres hasta MBA y especializaciones en distintas áreas financieras y jurídicas.

Además del coste económico, los requisitos de acceso también incluyen un proceso de selección. Según el portavoz del IEB y director de admisiones, Ignacio Muñoz, “todos los candidatos tienen que pasar unas pruebas de admisión y una entrevista personal”.

Felipe VI jutno a las autoridades del IEB IEB

En cuanto a las salidas profesionales, el IEB destaca su capacidad para insertar en el mercado laboral tanto perfiles junior como especializados. Según datos de la institución, en los últimos cinco años se han gestionado 2.184 prácticas profesionales, con una distribución prácticamente equilibrada entre alumnos de grado (1.103) y de posgrado (1.081).

El mercado financiero muestra actualmente un crecimiento notable en áreas tecnológicas y de financiación alternativa.

Entre los sectores con mayor demanda destacan la inteligencia artificial generativa y el data science, con un aumento del 28%, seguidos del shadow banking (18%), la financiación alternativa y fintech (15%) y los fondos de deuda o private debt (12%), mientras que la banca tradicional registra un crecimiento más moderado del 4%.

Los alumnos del IEB se incorporan a más de 200 empleadores, entre los que figuran firmas como Accenture, KPMG, PwC o BBVA, además de empresas del ecosistema financiero europeo. La institución señala que existe una demanda activa de graduados en capitales financieras como Londres, Frankfurt, París, Luxemburgo o Ginebra.

Modelo de reinversión

En cuanto a su estructura organizativa, el IEB se conformó como una asociación sin ánimo de lucro y está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos.

Ana Moreno, jefa de Estudios de Grados del IEB, confirmaba durante la entrega de becas que "gran parte de los recursos con los que cuenta el IEB se destinan a becas, con lo que se reinvierten íntegramente en la formación de los alumnos, cumpliendo así con el objetivo fundacional de la institución de impulsar la excelencia profesional y social".