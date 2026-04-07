Yago, divulgador: "Millones de españoles se van arruinar por comprar vivienda. No van a poder pagar la hipoteca"

Las claves nuevo Generado con IA Yago Taboas, divulgador y experto en finanzas, advierte que millones de españoles podrían arruinarse en cinco años por comprar vivienda. El experto señala que los bancos están concediendo hipotecas a personas que realmente no pueden permitírselo, debido al aumento de los precios de la vivienda y la falta de subida de salarios. Muchas hipotecas son mixtas: fijas durante los primeros años y variables después, lo que puede disparar las cuotas si suben los tipos de interés. Un aumento de los tipos de interés podría elevar la cuota mensual hasta un 43%, incrementando el riesgo de impagos y posibles crisis familiares.

Comprar una casa en España ha pasado a ser un privilegio antes que un derecho. Por ello, Yago Taboas, creador de contenido experto en finanzas, ha advertido acerca de la situación que atraviesa nuestro país, alegando: "Millones de españoles se van a arruinar en cinco años debido a la compra viviendas".

La justificación que defiende Yago Taboas reside en la situación laboral y financiera que atraviesa el país: "Los precios de la vivienda han subido mucho pero los salarios no, por lo que los bancos están dando hipotecas a gente que realmente no se lo puede permitir".

Por otra parte, para el creador de contenido otro de los grandes problemas a tener en cuenta reside en el tipo de hipotecas que se están otorgando: "Se están dando hipotecas mixtas, es decir, durante los primeros años tienes una hipoteca fija y a partir del quinto año tienes una hipoteca variable".

@yagoentusfinanzas Millones de Españoles se van a arruinar en 5 años por comprar su vivienda❌💸 ♬ sonido original - yagoentusfinanzas

Este cambio lo desconoce la mayoría de personas que quiere acceder a comprar vivienda, pudiendo generar que muchas personas no puedan pagar correctamente su vivienda: "Durante los cinco primeros años sabras perfectamente cuanto tendrás que pagar de cuota de hipoteca pero a partir del quinto año tu hipoteca dependerá de como estén los tipos de interés".

Por todo ello, Yago Taboas incide en este problema a partir de una situación ejemplificada: "Si compras una vivienda de 300.000 euros y le pides tu hipoteca al banco, durante los cinco primeros años pagarías en torno a 1.100 euros al mes de hipoteca porque rondan el 2%".

Sin embargo, el problema reside en esa posible subida de los tipos, lo cual generaría una situación dramática en muchas familias: "Si estos tipos subieran, por ejemplo, hasta el 5%, con este sistema de hipoteca mixta, a partir del quinto años pasarías a pagar una hipoteca de 1.574 euros durante los próximos 25 años restantes".

Dicha casuística generaría que muchas personas tengan que afrontar gastos imprevistos por culpa de esta subida: "Todas esas personas que tenían contado un dinero para pagar la hipoteca deberán pagar un 43% más de hipoteca, provocando que aumenten los impagos de hipoteca que derive en una crisis importante".

No obstante, el objetivo del vídeo de Yago Taboas reside no solo en alertar sobre la situación que atraviesa nuestro país en el ámbito de la vivienda, sino, también, pretende ayudar y concienciar a las personas acerca de los tipos de hipotecas que están adquiriendo para evitar futuras irregularidades.