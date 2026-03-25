Estados Unidos cambia las normas en España: tu casero no te podrá subir el alquiler a partir de ahora

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha publicado dos reales decretos para frenar la crisis económica provocada por la Guerra en Oriente Próximo, incluyendo medidas sobre vivienda y energía. El nuevo Real Decreto de vivienda limita las subidas anuales del alquiler al 2% y permite prórrogas extraordinarias de contratos sin incremento de precio hasta 2027. Las medidas buscan evitar que el coste del alquiler y suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares en España. Las restricciones a la subida del alquiler afectan especialmente a grandes tenedores con más de 10 viviendas y se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2027.

El Gobierno ha lanzado este fin de semana dos reales decretos para frenar la crisis por la Guerra en Oriente Próximo. Pedro Sánchez anunció el pasado viernes 20 de marzo la creación de este paquete de medidas. Al día siguiente, estas medidas salieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado pero, no sería hasta el día de ayer, el domingo 22 de marzo, cuando estas medidas entraron en vigor.

Estos reales decretos fueron creados para paliar la situación económica en torno a dos grandes problemas. En primer lugar, uno de los reales decretos contiene un total de 5.000 millones de euros de ayudas en el ámbito energético. Por otra parte, el segundo real decreto se centra en medidas contra la vivienda y el mercado del alquiler.

Este Real Decreto destinado a la vivienda contiene dos grandes ayudas para proteger a los inquilinos ante una crisis de acceso que puede agravarse por el incremento de la inflación y el mercado de la vivienda. Para ello, las medidas se centran en bloquear los contratos que estén a punto de vencer y, también, fija topes del 2% a las actualizaciones anuales.

Contra la crisis de la vivienda

Tras varios intentos por parte de Sumar, el Gobierno se ha decidido a publicar un Real Decreto con medidas de ayuda a la vivienda. Este paquete se ha lanzado pese al miedo por parte del PSOE a la posible negativa de las medidas en el Congreso. Sumar, junto a varios sindicatos de inquilinos, ha presionado para la publicación del mismo.

No obstante, este Real Decreto aún tiene que ser aprobado por la vía parlamentaria por lo que, todavía, no está asegurada su puesta en vigor. Sin embargo, la publicación de estas medidas responde a una crisis inmobiliaria que puede llegar a agravarse por el incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC).

El objetivo de la ayuda, según el BOE, radica en evitar que, tanto el coste del alquiler como los suministros básicos, superen el 30% de los ingresos medios de los hogares en España. Además, se podrá solicitar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda sin subidas de precios.

Para la puesta en vigor de esta claúsula es necesaria una solicitud por parte de los arrendatarios antes del 31 de diciembre de 2027. Esta medida tendrá una duración de dos años adicionales en los que, durante ese período, se mantendrán las condiciones del contrato en vigor y el arrendador estará obligado a aceptarlas, salvo en supuestos previstos legalmente.

Algunos ejemplos de estos casos legales donde no se aplicará esta prórroga pueden ser por la necesidad de recuperar la vivienda por parte del casero, dentro del marco legal, o bien por el acuerdo de un nuevo contrato con una renta inferior.

Por otra parte, el Real Decreto fija una limitación a la actualización anual de la renta. Esto quiere decir que el incremento del alquiler no podrá superar el 2%, siempre y cuando no haya un acuerdo previo entre ambas partes. No obstante, esta norma se aplicará, exista un pacto o no, si el arrendador es un gran tenedor y tiene más de 10 casas en su propiedad. El límite de esta medida también está fijado en el 31 de diciembre de 2027.

Hay que recordar que, por normativa, todos los contratos de alquiler firmados antes de 2024, están vinculados al IPC. Esto quiere decir que el casero puede revisar la renta conforme a la inflación. Por ello, estas medidas pretenden frenar estas actualizaciones por miedo a producirse un disparo en el IPC por la Guerra en Oriente Próximo, tal y como sucedió en 2022 cuando numerosos inquilinos se enfrentaron a revisiones que alcanzaron el 10%.

Esta medida también se aplicará a contratos posteriores a 2024 que se han situado ligeramente por encima del 2%. El objetivo definido en el BOE versa en publicar una respuesta que frene un impacto prolongado y que de seguridad a los inquilinos.