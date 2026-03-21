Ya es oficial: los jubilados ya pueden reclamar hasta 1.500 euros a Hacienda por los últimos cambios en el IRPF

Las claves nuevo Generado con IA Miles de jubilados pueden reclamar a Hacienda la devolución de hasta 1.500 euros por cambios en el IRPF. El Tribunal Supremo ha dictaminado que ciertas prestaciones y pensiones tributaron indebidamente como rendimientos del trabajo. Hasta 4,8 millones de pensionistas de antiguas mutualidades podrían beneficiarse revisando sus declaraciones de la renta. Para reclamar, es necesario solicitar la rectificación de la declaración de la renta correspondiente, atendiendo a cada caso individual.

Miles de jubilados pueden tener derecho a reclamar a Hacienda la devolución de cantidades pagadas de más en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta situación se da tras diversas sentencias judiciales que han modificado el criterio fiscal aplicado durante años a determinadas prestaciones y pensiones.

El origen de esta situación se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha reconocido que algunos contribuyentes tributaron indebidamente.

Pensionistas españoles EFE

En algunos casos, la cantidad a recuperar puede situarse en torno a 1.000 o incluso 1.500 euros, aunque el importe exacto depende de la situación fiscal de cada contribuyente y del ejercicio afectado.

Uno de los ejemplos más conocidos es el de las prestaciones vinculadas a maternidad o paternidad, que durante años se consideraron rendimientos del trabajo sujetos a IRPF.

Sin embargo, el Supremo determinó posteriormente que estas ayudas debían estar exentas del impuesto.

Esta interpretación abrió la puerta a que muchas personas reclamaran la devolución de lo tributado indebidamente en sus declaraciones de la renta.

Pensionistas realizando trámites Istock

A partir de ese cambio de criterio judicial, miles de contribuyentes podrán revisar sus declaraciones de la renta y solicitar la devolución del dinero pagado de más.

El procedimiento suele consistir en pedir a la Agencia Tributaria la rectificación de la autoliquidación correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión.

Además, otras resoluciones judiciales relacionadas con el IRPF también han permitido revisar situaciones fiscales de pensionistas.

El Tribunal Supremo dio la razón a algunos de estos jubilados al considerar que parte de las pensiones derivadas de esas aportaciones no debían tributar íntegramente como rendimiento del trabajo.

Esto ha obligado a revisar declaraciones de ejercicios anteriores y a devolver cantidades cobradas indebidamente.

Según estimaciones de los técnicos del Ministerio de Hacienda, hasta 4,8 millones de pensionistas de antiguas mutualidades podrían beneficiarse de estas sentencias, ya que sus pensiones incluyen aportaciones que no pudieron reducirse en la base imponible cuando se realizaron.

Cómo se solicita

Para solicitar estas devoluciones, los afectados deben revisar si en su declaración de la renta incluyeron ingresos que posteriormente se han considerado exentos o con un tratamiento fiscal diferente.

En caso afirmativo, pueden pedir la rectificación de la declaración correspondiente dentro de los plazos legales establecidos y cada caso se analizará de forma individual, ya que el derecho a reclamar depende de factores como el año fiscal, el tipo de prestación recibida o la situación personal del contribuyente.