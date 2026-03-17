El Papa León XIV celebrará la misa del Corpus Christi el 7 de junio en Madrid: la ubicación está por determinar

León XIV este jueves en el Vaticano en una reunión con los cardenales. Mario Tomassetti Reuters / Vaticano

Las claves nuevo Generado con IA El Papa León XIV celebrará la misa del Corpus Christi el 7 de junio en Madrid, aunque la ubicación está aún por determinar. Durante su visita a España, el Papa estará en Madrid del 6 al 9 de junio, después viajará a Barcelona y culminará en Canarias. En Barcelona, el 10 de junio, visitará la Abadía de Montserrat y participará en la inauguración de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia. Se prevén al menos dos eucaristías masivas y encuentros en grandes recintos durante su visita, incluyendo una despedida en el Puerto de Santa Cruz, Tenerife.

El Papa León XVI viajará del 6 al 12 de junio a España y visitará Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio; Barcelona (del 9 al 11) y Canarias (del 11 al 12), aunque el Vaticano aún no ha confirmado la agenda oficial.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado que la tradicional misa del Corpus Christi que se celebra en el Vaticano la dará el propio pontífice el 7 de junio en Madrid. El lugar está todavía por determinar.

A su vez, el Papa visitará la Abadía de Montserrat, en Barcelona, el próximo 10 de junio durante su viaje a España, según ha confirmado el equipo coordinador del evento en España este martes en una rueda de prensa.

En concreto, han precisado que el Pontífice participará ese día en dos eventos en la Sagrada Familia, donde participará en la inauguración de la Torre de Jesús, y en Montserrat, aunque no han dado más detalles de los actos.

Así lo han confirmado los coordinadores, durante un encuentro con periodistas, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

"La agenda, a día de hoy, no está confirmada". Así ha arrancado su intervención el responsable de comunicación Rafael Rubio en declaraciones recogidas por Efe en la rueda de prensa en la que ha tratado de explicar "lo que ya se conoce" del viaje hasta que la Santa Sede lo ratifique, lo que será, "como muy tarde", antes de Semana Santa.

"Al menos habrá dos eucaristías masivas en la calle", ha precisado Rubio, que ha indicado que una será en Madrid por el día del Corpus. "Hace poco nos dijeron que el Papa no celebraría la misa del Corpus el jueves 4 de junio en Roma", ha subrayado.

La otra será de despedida en Tenerife, "en el Puerto de Santa Cruz, que es un espacio bastante amplio", ha añadido Rubio, que ha contado que también habrá "distintas vigilias o encuentros" que se celebrarán en lugares "cerrados y amplios como estadios de fútbol o de otros deportes, siempre cubiertos".

Aunque no han informado si uno de esos recintos será el Santiago Bernabéu, el estadio figuraba entre las propuestas que la Conferencia Episcopal hizo al pontífice.

León XIV mantendrá "encuentros privados con autoridades o personalidades" e intervendrá en una sesión conjunta en las Cortes, según ha señalado Rubio, junto al que han estado el director de la Oficina de Información de la CEE, Josetxo Vera, y la delegada episcopal de Medios del arzobispado de Madrid, Sara de la Torre.