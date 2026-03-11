Las claves nuevo Generado con IA El ranking de Billionhands revela las 10 gasolineras más baratas de la Comunidad de Madrid, destacando Alcampo, Galp y Avia entre las primeras posiciones. Los precios de la gasolina han subido notablemente en Madrid, llegando a suponer hasta 7 euros más en un depósito pequeño de 35 litros. El ranking se basa en valoraciones reales y verificadas de los usuarios, filtrando fraudes y premiando la consistencia y la transparencia de las marcas. Las gasolineras 'low cost' y operadores independientes destacan por sus precios competitivos, sistemas de pago automatizado y ubicaciones estratégicas.

Encontrar dónde repostar más barato se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los conductores madrileños, ya que muchos dependen exclusivamente del coche para desplazarse por la Comunidad.

En apenas unos días, en algunas gasolineras de Madrid, la sin plomo 95 ha pasado de 1,57 a 1,65 euros por litro y el diésel de 1,52 a 1,66. Esto supone alrededor de 7 euros más en un depósito pequeño de 35 litros.

La plataforma de rankings Billionhands ha analizado la reputación real de las principales cadenas que operan en España y en la Comunidad de Madrid, ofreciendo una guía para identificar las marcas con precios más competitivos.

Top ten madrileño

1-Alcampo – Avenida Europa, s/n (Alcorcón)

2-Galp – Carretera Antigua Nacional I, km 15,5 (Alcobendas)

3-Avia – Carretera M‑506, km 4,9 s/n, 28922 (Alcorcón)

4-Plenergy – Carretera de Villaverde a Vallecas, km 267 (Madrid)

5-Ballenoil – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 (Madrid)

6-Petroprix – Avenida Marqués de la Valdavia, 132 (Alcobendas)

7-Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas)

8-Ballenoil – Carretera de Valdequemada (Robledo de Chavela)

9-Avia – Calle Severo Ochoa, 20, 28521 (Madrid/Rivas‑Vaciamadrid)

10-Petroprix – Avenida Ronda (Parla)

El ranking se construye a partir de opiniones reales y verificables de los usuarios. Cada valoración contribuye a la reputación de la marca, pero solo después de pasar por un sistema certificado por AENOR y apoyado en BILL, la tecnología de IA propia de la compañía.

Plataforma de Billionhands Fernanda Villavicencio EE

Este sistema filtra fraudes, duplicidades y comportamientos sospechosos, según la plataforma global de rankings.

En el caso de las gasolineras, los usuarios valoran la competitividad de los precios, la estabilidad de las tarifas en periodos de alta volatilidad, la claridad de la información en surtidores y paneles, y la sensación de confianza que les genera repostar en cada cadena.

A partir de este análisis, Billionhands identifica las marcas que destacan por mantener precios más bajos y competitivos frente a la media del mercado.

Entre ellas se encuentran gasolineras de formato 'low cost' y operadores independientes que han reducido costes fijos y aplican una política agresiva de precios, trasladando parte del ahorro directamente al consumidor.

Estas cadenas suelen implantar sistemas de pago automatizado, ofrecer horarios amplios y situarse en ubicaciones estratégicas, como polígonos industriales, grandes vías o áreas residenciales con alta dependencia del coche.

Usuario repostando gasolina Freepik

El ranking también evidencia la diferencia entre las marcas que trasladan de manera inmediata las subidas del petróleo a los surtidores y las que optan por amortiguar temporalmente el impacto.

Precio por litro

Esta política de precios 'acolchados' genera mayor reputación entre los conductores, que valoran no solo el precio por litro, sino también la previsibilidad y confianza al repostar.

El valor del ranking reside en poder cruzar esta información con el día a día de los madrileños: localizar gasolineras cerca de casa o del trabajo, en trayectos habituales por la M‑30, la M‑40 o los accesos a la A‑3, A‑4, A‑5 o A‑6, y elegir aquellas que equilibran precio, servicio y accesibilidad.

"Los usuarios premian a las marcas que son consistentes: no solo a las que ofrecen buenos precios puntuales, sino a las que mantienen una política competitiva en el tiempo", señalan desde Billionhands.

Esa consistencia, unida a la transparencia y al peso de miles de experiencias acumuladas, ayuda a los madrileños a decidir dónde repostar.