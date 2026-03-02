Jaime Sanz, abogado: "No sabemos cuándo saldremos de Qatar ni nada. Pedro Sánchez, sácame de aquí por Dios"

Las claves nuevo Generado con IA Jaime Sanz, abogado español, permanece atrapado en Doha, Qatar, debido al conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos. El vallisoletano ha relatado en redes sociales que ha visto misiles sobrevolando la ciudad y no puede salir del hotel por motivos de seguridad. Sanz contactó con la embajada española, pero no ha recibido respuesta satisfactoria y su vuelo a España fue cancelado. A pesar de estar alojado en un hotel de lujo con todas las comidas incluidas, expresa su deseo de regresar cuanto antes a España.

Desde hace unos días especialmente, el mundo vive pendiente de la situación que atraviesan algunos países de Oriente Medio, los cuales se encuentran en guerra. El enfrentamiento llevado a cabo entre Israel, su aliado, Estados Unidos, e Irán mantiene en vilo a millones de personas en todo el mundo. Algunos de ellos españoles que se encuentran desplazados hasta estos territorios.

Sin embargo, no solo son estos países los que se están viendo afectados por la situación, sino también muchos territorios cercanos que están siendo víctimas de amenazas o daños colaterales. Uno de los ejemplos más claros es Qatar. Y allí hay españoles que se encuentran de alguna forma retenidos, ya que no pueden regresar a España ni salir del país por el potencial peligro que podrían correr. Sobre todo en espacio aéreo.

Uno de esos casos es el de Jaime Sanz, un abogado de Valladolid que desarrolla su actividad también en ciudades como Madrid o Burgos. Este español, que pertenece a Safe Abogados, se encuentra en Doha, una ciudad que se encuentra amenazada por las consecuencias de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Jaime ha ido relatando a través de sus redes sociales cómo han sido sus últimos días desde Qatar, y es que no solo no ha podido salir todavía de Doha, sino que ni siquiera ha podido salir de su hotel. El letrado español ha asegurado que el pasado 28 de febrero incluso "vio misiles muy cerca", pero que la situación se ha ido relajando con el paso de los días.

"La situación está muy tranquila pero hasta las 23:30 ha habido misiles por el cielo", contaba este domingo. Jaime se encuentra alojado en un lujoso hotel de la zona del Zoco y aseguraba haber visto misiles por el cielo hasta en 5 ocasiones. "A las 23:30 horas de Doha ha sido el ataque más bestia y hemos visto más de 30 misiles interceptados. Por el día se escuchaba el boom, por la noche solo se veía la deflagración".

Preocupación desde Qatar

Jaime ha explicado que estos ataques se están produciendo en un momento muy importante para la cultura árabe, poco después del inicio del Ramadán. Por ello, hasta bien entrada la tarde los restaurantes y comercios permanecen cerrados. Sin embargo, por la noche suele reinar la tranquilidad.

El abogado español, en su intento por tener más información, se puso en contacto con la embajada española en Qatar. No obstante, la respuesta fue realmente decepcionante. A pesar de que pasaban muchas horas sin escuchar bombas, Jaime decía que su único deseo era "volver a España". Su avión debería haber salido el día 1 de marzo.

6-Nos hemos puesto en contacto con la embajada española y está es su respuesta pic.twitter.com/VHAiES485u — Jaime Sanz.Safe Abogados (@sanzjaime) March 1, 2026

A medida que han ido pasando las horas, Jaime, y otros muchos españoles, han ido informando de su situación. Sin embargo, incluso la policía les impedía tomar fotos o grabar imágenes de zonas como los aeropuertos para hacer más hermética la situación.

Tras pasar por allí y no poder salir, Jaime fue realojado en un hotel de lujo. Desde allí, intentaba tomarse la situación con filosofía. "Estamos jodidos sin poder salir del hotel en Doha-Qatar, pero con estas vistas y en hotel 5 estrellas gratis todo se pasa mejor... Pero quiero volver a España yaaaaa".

Jaime fue aumentando su canal informativo, incluso grabando vídeos desde el hotel, contando cómo se desarrollaba su nueva vida qatarí: "Nuestro hotel en Doha nos deja un cartel en la puerta que todos los desayunos, comidas y cenas está incluidas hasta nueva orden. Me parece a mí que mañana día 2 de marzo lunes no salimos rumbo a España y nos quedamos más días. Pedroooo, sácame de Qatar por Dios".

Poco después, Jaime recibió confirmación por parte de la embajada de que este lunes no habría ningún vuelo desde España. "Mi primer día como reportero se acaba. Madre de Dios prefiero seguir de abogado matrimonialista... Tengo que pedir consejos a Óscar Puente para que me diga cómo hace para responder a todos y todas. Feliz noche desde Doha".

De momento, Jaime sigue en Doha a la espera de saber cuándo podrá salir de Qatar mientras cuenta las horas que pasan entre el avistamiento de un misil y el siguiente, manteniendo la calma, pero con ganas de regresar a España.