Zakaria acosó en Vallecas a Alexandra, a una policía, a más mujeres y tiene una orden de expulsión: "Estáis muy ricas"

Zakaria A., español de orgien somalí y de 46 años, tiene antecedentes previos por delitos de acoso sexual, robo con violencia o coacciones. En la imagen, una agente de la Policía Nacional. Europa Press

Zakaria A. tomó copas y copas en el bar de Alexandra P., situado en Vallecas. En el momento del cierre, este se negó a abandonar el local.

La dueña del establecimiento se lo pidió en reiteradas ocasiones. Al principio, se negó, pero se marchó. Luego, con el cierre a medio echar, el sujeto, español de origen somalí y de 36 años, se coló por el hueco.

No contento con eso, les dijo a las trabajadoras: "Quiero chocho", "me apetecen mujeres" o "estáis muy ricas". Todos estos comentarios con un tono "lascivo". Alexandra P. pulsó el botón del pánico de su local y la Policía intervino.

Baño femenino

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL en exclusiva, los hechos se remiten a la madrugada del pasado 6 de febrero. Los uniformados del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría de Policía Nacional de Puente de Vallecas acudieron a la llamada de auxilio de la brasileña.

Las afectadas le pidieron varias veces a Zakaria A. que se marchara del bar, pero este se "desplazaba del bar manteniendo una actitud provocadora". Incluso, fue al baño de mujeres y se encerró en él. Por esto pulsaron el botón de coacción y el individuo, finalmente, se fue del local.

Alexandra P. manifestó a los agentes su voluntad de poner una denuncia. Estos procedieron a dar batidas por la zona hasta encontrar al autor de los hechos. La dueña del bar enseñó a los policías las cámaras y les describió su vestimenta.

Finalmente, le encontraron.

"Me gusta tu cuerpo"

Los uniformados le reconocieron "sin género a dudas" caminando por el barrio de Entrevías. El sujeto se negó a identificarse. "Yo a ti no te voy a dar ningún dato", le espetó a uno de los agentes "en una actitud hostil, agresiva y provocadora".

Fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Una vez allí, a una de las agentes le dijo: "Tú también estás muy rica" y "me gusta tu cuerpo", todo ello mientras "la miraba de forma lasciva, llegando a relamerse los labios".

Atendiendo a la información que obra en poder de EL ESPAÑOL, Zakaria A. ha sido detenido en siete ocasiones, por delitos como acoso sexual, robo con violencia y coacciones.

Por estos hechos, se le acusa de un delito de allanamiento a domicilio jurídico y desobediencia grave. Siguiendo en esta línea, se pudo constatar que el somalí se encuentra en situación irregular en España.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid emitió la notificación que inicia el procedimiento de expulsión de Zakaria A. de España. Esto conllevaría su prohibición de entrada en territorio nacional "por un periodo máximo de cinco años".