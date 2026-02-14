Una madre madrileña, sobre el drama que vive con su hija de 11 años: "Agrede a su hermano, me ha obligado a ceder su custodia"

Las claves nuevo Generado con IA Una madre madrileña ha tenido que ceder la custodia de su hija de 11 años debido a los graves problemas de conducta y agresividad de la menor. La niña, que sufre un trastorno mental, ha mostrado actitudes violentas tanto hacia su madre como hacia su hermano de 14 años, poniendo en riesgo la convivencia familiar. La madre denuncia la falta de respuesta efectiva de los Servicios Sociales y de las autoridades sanitarias pese a múltiples ingresos psiquiátricos de la menor. La situación obligó a la familia a recibir intervenciones policiales frecuentes y a tomar la difícil decisión de separar a la menor por seguridad de todos.

Pocas cosas hay más importantes en la vida que un hijo. De hecho, seguramente no haya nada por encima de eso. Por ello, los dramas y problemas que afecten a la familia se convierten en las situaciones más graves que podemos afrontar en la vida. Un calvario de este tipo es el que afecta desde hace un tiempo a una familia madrileña que se encuentra atravesando un verdadero calvario.

Su caso fue denunciado hace semanas a través de la plataforma de redes sociales 'madrid_sequeja'. En ella, una madre que reside en la capital junto a sus dos hijos clamaba por la dramática situación que vive, precisamente por los problemas que padece uno de ellos. Concretamente, la menor de 11 años, que sufre un trastorno mental por el cual ha convertido la vida de todos en un auténtico infierno.

El principal problema es que la pequeña mantenía una actitud violenta respecto a su propia madre, pero también hacia su hermano de tan solo 14 años. Una situación que ha puesto a esta madrileña al límite, incluso teniendo que tomar la difícil decisión de entregar a la menor para poder poner a salvo tanto la integridad de su hijo como la suya propia.

A través de un mensaje directo a la cuenta de esta plataforma, esta madre narraba su terrible historia, denunciando además que había sido dada de lado por las autoridades competentes en materia de salud mental. Así que su rabia señalaba, sobre todo, a Servicios Sociales, quienes a su juicio no habían hecho lo suficiente por ofrecerle una solución.

Después de un amplio historial de altercados, sucesos e ingresos hospitalarios, esta madre, al límite de sus fuerzas y de su capacidad de sufrimiento, se vio obligada a tomar la que sin duda sería la decisión más dura de su vida, teniendo que entregar a su hija para no ser cada noche testigo de una visita policial.

Esta madre madrileña, protagonista de esta terrible historia, ha vivido durante mucho tiempo un drama de la mayor gravedad. Así lo denunciaba ella misma a través de un mensaje directo enviado a la cuenta en redes sociales madrid_sequeja, un portal habitual de denuncias de sucesos y acontecimientos de la región de Madrid.

"Tengo una niña de 11 años con un trastorno de conducta", comienza esta madre su relato. Su principal problema era que, a raíz de este problema, su hija pequeña ha desarrollado una serie de comportamientos violentos que han provocado miedo tanto en ella como en su otro hijo. Un calvario al que no vio una solución clara, teniendo que tomar decisiones que condicionarían su vida por completo.

"Tiene una actitud agresiva hacia mí y hacia su hermano de 14 años". Este caos que vivían en su casa llevó a esta madre madrileña a acudir a las autoridades para intentar buscar la solución menos traumática dentro de la enorme tragedia que padecían cada día: "Estamos con todo el procedimiento de salud mental, educadores y asistentes sociales".

Sin embargo, la gravedad del asunto llegó a un punto que fue inevitable poder mantener esa convivencia, por ello, la madre terminó reconociendo que se había visto "en la obligación de tramitar" la cesión de "su guarda custodia voluntaria". Una decisión que no solo tomaba por el bienestar de su casa, sino también mirando por la salud de su pequeña.

"Considero que en nuestra situación sería lo mejor para ella porque se pone en riesgo y nos pone a nosotros". Un riesgo que había visto de cerca muchas veces, ya que la menor había sido ingresada "5 veces en psiquiatría en el hospital Niño Jesús".

Esta es una situación que denunciaba con especial urgencia, ya que se repetía de una manera cada vez más frecuente. "Los ingresos son cada vez más seguidos y la niña sigue con conductas agresivas, pero nadie me ayuda".

El drama de esta familia llegó hasta tal punto que necesitó de intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Tengo asignado a un policía de seguimiento ya que están frecuentemente en mi domicilio". Solo así vio cerca el poder atajar este problema que denunció con todo el poder de su corazón.