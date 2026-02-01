Madrid busca trabajadores en un sector con 500 nuevas vacantes y sueldos de 70.000€: "Es la mayor creación de plazas"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno creará 500 nuevas plazas para jueces en Madrid este año, la mayor creación de plazas judiciales en un solo año. Los nuevos puestos reforzarán tribunales de instancia, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El sueldo medio para estas nuevas plazas ronda los 70.000 euros anuales, según los últimos análisis de 2025. La reforma, impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente, permitiendo un gran ahorro en costes públicos.

Una de las grandes preocupaciones que tienen muchos españoles es la falta de trabajo. Un problema que no es nuevo, pero que no por ello deja de ser un quebradero de cabeza para millones de personas en este país. Tanto los que no lo tienen como quienes se encuentran en situación de precariedad laboral. Este es un drama que se acentúa en regiones como Madrid, donde la competencia es aún mayor.

Es precisamente en la capital de España donde miles de personas encuentran problemas para hallar hueco en el mercado laboral. Y en algunos casos es porque no se enfocan en el sector correcto, donde existe una mayor demanda o donde abundan las oportunidades.

Por ello, es conveniente saber elegir los sectores a los que atacar y actualmente, uno de ellos gira en torno al Ministerio de Justicia, el cual está inmerso en una gran reforma. Para ello, busca nuevos profesionales que permitan dar un soplo de aire fresco a la institución y, de paso, mover un mercado que hasta ahora había estado algo estancado.

El propio Gobierno ha confirmado que creará hasta 500 nuevas plazas para jueces este año, muchos de los cuales saldrán de Madrid. La idea es reforzar especialmente los tribunales de instancia. Aunque estos no serán los únicos, ya que también se potenciarán otros órganos importantes como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

Una ampliación y reestructuración que cuenta con el visto bueno de Félix Bolaños, quien lidera la renovación del equipo con el fin de crear "un servicio público más ágil, eficiente y cercano". Por ello, se trata de una oportunidad inmejorable para aquellos que puedan optar a estos puestos, ya que según los últimos análisis de 2025, el sueldo medio ronda los 70.000 euros.

¿Cómo son las ofertas para juez?

El Gobierno de España ha anunciado que creará 500 plazas de jueces para este año en lo que "se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año" de la historia. El objetivo es reforzar diferentes órganos de la justicia nacional, lo que supone "un hito más en la ambiciosa transformación impulsada".

Para todas aquellas personas que puedan optar a estas vacantes se trata de una de las mejores noticias que podrían recibir, ya que las 500 plazas suponen "una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década". Se trata de un programa de contratación que tiene cabida gracias a la aprobación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

A través de este texto legal se permite introducir "nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente". Y este requiere de renovar buena parte de la plantilla. La clave de este cambio es que se dice adiós a los antiguos juzgados que contaban con un único juez y un equipo de funcionarios, los cuales son sustituidos por tribunales de instancia.

Estos son órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico, tal y como se ha transmitido desde el Ministerio de Justicia. Por ello, no será necesario crear un juzgado completo para cada plaza judicial, generando así un gran ahorro para las arcas públicas.

El coste actual sería de 100.000 euros, mientras que poner en marcha un juzgado tradicional costaría unos 500.000 euros. Unos números de los que el Gobierno saca pecho. "En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones".

La planta judicial actual cuenta con 5.876 plazas, por lo que habrá un crecimiento del 8,5% en un solo año. De las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

Después, las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales, ha precisado.