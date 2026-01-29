Atropello en San Blas: un hombre de 60 años, crítico tras ser arrollado por un taxi cerca de un paso de peatones

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 60 años ha resultado herido crítico tras ser atropellado por un taxi en San Blas, Madrid. El accidente ocurrió cerca de un paso de peatones en la avenida de Arcentales. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y entró en parada cardiorrespiratoria. Un viandante realizó maniobras de reanimación que lograron revertir la parada antes de la llegada del SAMUR.

Un hombre de 60 años ha resultado herido y se encuentra en estado crítico como consecuencia de un atropello que ha tenido lugar en la última hora de este miércoles en el distrito madrileño de San Blas, han indicado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Efectivos de SAMUR-Protección Civil han trasladado hasta el Hospital de La Paz al varón que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, si bien un viandante ha conseguido revertir la parada tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los efectivos sanitarios al lugar del accidente.

Una viandante ha sido la primera en iniciar maniobras de #RCP hasta la llegada de @SAMUR_PC. @policiademadrid corta un tramo de la avenida de Arcentales y escolta el convoy sanitario hasta el hospital.

El varón ha sido atropellado por un taxi en las inmediaciones de un paso de peatones ubicado en la avenida de Arcentales del mencionado distrito, un suceso que ya investiga la Policía Municipal de Madrid.