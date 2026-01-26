Hallado el cadáver de un hombre con claros signos de violencia en el parque de Madrid Río

Imagen del cuerpo hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río. EFE/Raúl Bellerín

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre hallado con evidentes signos de violencia en el parque de Madrid Río. El cuerpo fue encontrado por un vecino que paseaba a su perro en una zona arbolada, cerca del antiguo estadio Vicente Calderón. La zona ha sido acordonada por los agentes, que buscan algún arma blanca en los alrededores del lugar. El cuerpo permanece cubierto en el parque a la espera del levantamiento judicial.

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la capital.

Según ha constatado Efe, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre, ensangrentado y con signos de violencia, en una zona arbolada del parque, a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado, y buscan algún arma blanca en los alrededores. Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.