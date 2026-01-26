Cierran El Retiro y otros ocho parques históricos de Madrid indefinidamente por el temporal Joseph: el miércoles, el peor día

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares echarán el cierre a partir de las 21 horas por fuertes rachas de viento, que pueden llegar hasta los 56 km/h según las previsiones que ha hecho la Aemet para la ciudad de Madrid.

Los parques cerrarán en aplicación del protocolo por las condiciones meteorológicas adversas advertidas por la Agencia Estatal de Meteorología, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que los técnicos de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

Temporal Joseph

La península se verá afectada durante los próximos días por Joseph, un temporal de lluvia, rachas y nieve, cuyo episodio de inestabilidad más significativo se dará este miércoles y empezará a remitir el jueves, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En una nota informativa publicada este lunes, se advierte de un "episodio de inestabilidad atmosférica" caracterizado por dos fases: una primera -este lunes y el martes- marcada por "precipitaciones asociadas a una masa de aire templado y húmedo, con un flujo del suroeste y sur", que afectará a Galicia, el Sistema Central y el suroeste de Andalucía.

La segunda, "más significativa" se producirá el miércoles con la formación de una mesobaja que cruzará la península de oeste a este y generará un "descenso térmico marcado, precipitaciones generalizadas y nevadas en montañas y en amplias zonas de la meseta norte".

El episodio perderá intensidad el jueves si bien persistirá aún cierta inestabilidad residual.

En cuanto a las precipitaciones que anticipa la Aemet para hoy y mañana, la agencia ha puntualizado que afectarán principalmente al oeste peninsular y que Galicia es la zona más afectada debido al elevado contenido de humedad de la atmósfera.

En concreto, los acumulados más importantes se esperan en puntos del interior de Pontevedra y noroeste de Ourense, donde podrían superarse los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, así como en los litorales atlánticos gallegos y suroeste de Ourense.

Para el martes, las precipitaciones se darán a barlovento de los principales sistemas montañosos de la mitad sur peninsular, sobre todo en el Sistema Central occidental y en el arco Bético.

En el suroeste de Andalucía, el gran contenido en humedad de la masa de aire puede dar lugar a chubascos localmente fuertes cerca de los litorales, según esto.

El organismo estatal ha señalado asimismo que las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, con ambiente templado en la mayor parte del territorio y que el viento soplará de componente sur y suroeste con rachas moderadas.

El miércoles se dará el episodio más significativo

La Aemet anticipa el episodio "más significativo" para el miércoles y espera un descenso térmico acusado, especialmente en la mitad norte, con una caída de las temperaturas de 4 a 6 grados frente al día anterior.

Ese día las precipitaciones se concentrarán a barlovento de los sistemas montañosos de la mitad sur, sobre todo en las sierras de Grazalema y Ronda, y la cota de nieve descenderá de forma brusca, situándose entre 800-1000 metros en el tercio norte.

Se registrarán nevadas significativas en todas las zonas montañosas de la mitad y el aspecto más destacado será el viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas del territorio.

A partir del jueves se espera que el episodio vaya remitiendo progresivamente aunque persistirá cierta inestabilidad, especialmente en áreas montañosas del norte y en el Cantábrico oriental.

La Aemet ha apuntado que las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente y el viento amainará al tiempo que las nevadas quedarán restringidas a zonas de montaña, con la cota ascendiendo a 1.200-1.400 metros.