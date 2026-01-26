Cazados en pleno centro dos ladrones que planeaban un atraco disfrazados de ancianos: tenían caretas y una pistola

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Municipal de Madrid detuvo en Malasaña a dos hombres con antecedentes por robo que planeaban un atraco disfrazados de ancianos. En el vehículo de los sospechosos se hallaron caretas de silicona, bastones, una pistola simulada y una considerable cantidad de drogas. Ninguno de los detenidos tenía carné de conducir y uno disfrutaba de un permiso especial de prisión para acudir a la autoescuela. Ambos fueron arrestados por falsedad documental y delito contra la salud pública, siendo puestos a disposición judicial.

Según ha informado a Efe la Policía Municipal, los dos hombres, de 56 y 54 años, fueron detenidos el pasado martes 20 de enero a las 20:30 en la céntrica calle del Pez cuando dos agentes de paisano les pidieron la documentación, ya que estaban estacionados con las luces de emergencia encendidas en una plaza reservada para movilidad reducida.

El nerviosismo de ambos alertó a los agentes, que decidieron registrar el vehículo, en el que encontraron tres paquetes envueltos en cinta americana, por lo que solicitaron el apoyo de una unidad canina de detección de drogas.

📍#CentroNorte



🚨Dos detenidos por falsedad documental y delito contra la salud pública con numerosos antecedentes por robo con fuerza.



🔹Se encontraron caretas, bastones, un arma simulada y droga en su vehículo

🔹Conducían sin carnet

🔹Uno de ellos disfrutaba de un permiso especial en la prisión

Pese a que los detenidos sostenían que eran complementos para el rendimiento deportivo, los policías comprobaron que, además de esto, se trataba de una considerable cantidad de cocaína, benzodiazepinas y metanfetamina.

Además, ninguno disponía de carné de conducir y, de hecho, uno de ellos había conseguido un permiso especial en la prisión en la que cumplía condena, precisamente con el pretexto de acudir a la autoescuela.

Al intensificar el registro, se hallaron en el maletero dos bastones, varias caretas de silicona que imitaban rostros humanos y una pistola simulada.

Según fuentes policiales, estos elementos indican que los detenidos tendrían previsto un nuevo atraco disfrazados de personas de avanzada edad.

Los dos varones han sido detenidos por falsedad documental y delito contra la salud pública y han sido puestos a disposición judicial.