María del Carmen, profesora de un instituto de Alcorcón, entre los fallecidos de la tragedia de Adamuz: viajaba en el tren Iryo

Las autoridades descartan prácticamente el fallo humano como causa del accidente y señalan que la investigación continuará para esclarecer lo ocurrido.

El accidente ocurrió cuando un tren de Iryo descarriló e invadió la vía contigua, chocando con un Alvia de Renfe; se han registrado 41 muertos y 152 heridos.

En la tragedia también perdió la vida Pablo, un joven conductor de tren y vecino de Alcorcón, aficionado a la fotografía.

María del Carmen Abril Vega, profesora de secundaria en el I.E.S. Los Castillos de Alcorcón, es una de las fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.

La tragedia ferroviaria de Adamuz vuelve a golpear al municipio madrileño de Alcorcón. El consistorio de la localidad de Bujalance ha confirmado a través de sus redes sociales que una de las fallecidas en el accidente es María del Carmen Abril Vega, de 50 años, que trabajaba como profesora de secundaria en el I.E.S. Los Castillos.

La publicación del ayuntamiento de Bujalance no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y condolencias en recuerdo de María del Carmen que viajaba en el Iryo accidentado que cubría la ruta Madrid-Málaga.

"El Ayuntamiento traslada sus más sinceras condolencias y su profundo pesar por el fallecimiento de nuestra vecina María del Carmen Abril Vega, ocurrido en el trágico accidente ferroviario. En estos momentos de dolor, acompañamos en el sentimiento a su familia, amistades y seres queridos, a quienes enviamos todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad", han publicado desde el consistorio de Bujalance.

María del Carmen es la segunda víctima de la tragedia que tenía vinculación con Alcorcón. Pablo, alcorconero de 27 años y aficionado a la fotografía, era el conductor del tren Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino a Huelva que también falleció en la tragedia.

Este joven era muy aficionado a la fotografía, un mundo del que, tal y como escribió en su web, sentía "curiosidad desde pequeño".

En su página web, el joven colgaba sus fotografías de diferentes temáticas, pero tenía predilección por los animales y los insectos. Ahora, después de la tragedia, todo Alcorcón llora el fallecimiento de Pablo y de María del Carmen.

Desde el Ayuntamiento, que dirige Candelaria Testa, han publicado en su cuenta de X, antes Twitter, sus condolencias en recuerdo de los fallecidos y su plena disposición para la familia.

Al menos 41 fallecidos

El accidente ocurrió a las 19:45 horas de este domingo, cuando un tren de Iryo que recorría el trayecto descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta que también descarriló.

De momento, se han contabilizado 41 muertos, 152 heridos, de los cuales 41 están hospitalizados. 12 de los heridos se encuentran en la UCI, nueve están graves y uno de ellos es un menor, según los últimos datos.

Agentes de la Guardia Civil que se encuentran en la zona del accidente afirman a EL ESPAÑOL que lo que se han encontrado esta noche en Adamuz es un "escenario de guerra".

Apuntan, además, que probablemente hasta final del día de hoy o mañana no puedan extraer los cadáveres de los vagones que salieron despedidos, según fuentes de la Guardia Civil en el terreno. Ya se han enviado grúas para elevarlos y luego, con el mayor cuidado posible, buscar víctimas o supervivientes.

El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022.

Según Iryo, el servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y descarriló a la altura de Adamuz "por razones desconocidas". Este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado en RNE que "el fallo humano está prácticamente descartado".

"Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado para dejar claro que "no habrá una conclusión en un tiempo breve" sobre los motivos del accidente.