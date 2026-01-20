Diego Núñez, el profesor que defiende que sacar un cero en un examen no es de "inútiles": "Aprende algo muy importante"

Las claves nuevo Generado con IA Diego Núñez, profesor y consultor educativo, defiende que sacar un 0 en un examen no significa ser un inútil, sino una oportunidad de aprendizaje importante. Núñez afirma que las notas solo reflejan el desempeño de un día y no determinan la inteligencia, el valor ni el futuro de una persona. Destaca que habilidades como aprender de los errores, pedir ayuda y no rendirse son más importantes que una calificación numérica. Diego Núñez ha sido galardonado internacionalmente y su consultora The Optimus Mind trabaja en la mejora educativa y el desarrollo de competencias en escuelas de varios continentes.

Hay un debate que genera cierta repercusión en nuestra sociedad actual. Muchas personas se han sentido juzgadas por la nota que han obtenido durante su etapa educativa hasta el punto de sentir que, dependiendo de ello, vas a llegar más o menos lejos en la vida.

Por ello, Diego Núñez, un profesor y consultor educativo, ha querido arrojar su opinión acerca de esta problemática. "La gente se piensa que el que saca un 10 va a llegar muy lejos, mientras que el que saca un 0 es un inútil, y eso no es para nada cierto".

Además, añade: "sacar un 10 lo único que significa es que ese día el alumno ha conseguido responder a unas preguntas, nada más".

Por otra parte, el profesor y consultor educativo puntualiza: "Quien saca un 0 aprende algo muy importante, que no todo sale a la primera".

Según Diego Núñez, hay factores más importantes a tener en cuenta que la nota que se saca en un examen: "Una nota no te dice si un alumno ha sabido levantarse cuando falla, si sabe adaptarse o si es capaz de aprender cuando algo se le resiste".

"El alumno que saca un 0, en este punto, deberá aprender a equivocarse sin rendirse, a pedir ayuda y a esforzarse cuando las cosas no van bien", recomienda el profesor Núñez en su cuenta de TikTok.

Para el profesional, las calificaciones no tienen importancia: "Las notas solo te dicen qué tal te fue un día, el futuro lo construyes con las cosas que haces después, y eso no se resume con un simple número".

Diego Núñez es consultor educativo y el socio principal de la consultora The Optimus Mind. Ha apoyado el desarrollo de escuelas internacionales y campus virtuales en África, Asia, Sudámerica y Europa. Fue galardonado, además, en Dubái, en 2022, por sus "contribuciones significativas al enriquecimiento del apredizaje global y el liderazgo decisivo".

The Optimis Mind, como consultora especializada en educación, trata de mejorar el rendimiento académico de las instituticiones a las que ayuda, la innovación tecnológica, el emprendimiento y la creación de comunidades educativas.