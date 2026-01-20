Más allá de la baliza V16: el nuevo sistema de la DGT que se prueba en Madrid y que será una revolución en las carreteras

Las claves nuevo Generado con IA La DGT ha lanzado en Madrid el programa piloto '28027 comparte coche' para fomentar el uso compartido del coche entre trabajadores de un mismo entorno. El proyecto, en colaboración con la empresa TRIBBU, busca reducir el tráfico, las emisiones contaminantes y mejorar la disponibilidad de plazas de aparcamiento. Se han sumado seis grandes empresas del distrito 28027, alcanzando potencialmente a más de 5.000 empleados en la primera fase. El objetivo es optimizar la movilidad urbana y reducir la siniestralidad en los desplazamientos laborales, que representan una parte importante de los accidentes de trabajo.

Madrid es una ciudad que avanza con paso firme en su propósito de convertirse en una de las mejores urbes del mundo. Un hito que para muchos ya ha conseguido. Sin embargo, todavía sigue arrastrando una serie de problemas que permiten seguir cuestionando esta posición de privilegio. Algunos señalan, por ejemplo, a los precios de la vivienda. Sin embargo, otros lo hacen al tráfico.

Es un hecho que Madrid ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Tanto es así que algunos empiezan a pensar que no todos caben en la capital. Y no solo por la ocupación del suelo, sino también por la cantidad de coches que nos encontramos por las carreteras. Es por ello que se podría afirmar que hay un problema de tráfico.

Esta es una de las tareas a solucionar por parte del Ayuntamiento de Madrid, aunque el consistorio también deberá centrarse en otros asuntos polémicos como la entrada de vehículos considerados como contaminantes a Madrid Central o el uso de las nuevas balizas V16. Estos dispositivos, obligatorios desde el 1 de enero 2026, están generando un revuelo en todo el país.

Sin embargo, esta no es la única medida que ha estrenado la Dirección General de Tráfico para intentar solucionar los problemas de circulación en este 2026, una problemática que afecta de manera especial a las grandes ciudades. Por ello, desde esta semana se está llevando a cabo un nuevo proyecto que pretende incentivar a los usuarios de la vía a compartir vehículo para así reducir las aglomeraciones.

Se trata del programa 28027. El reto es cambiar la movilidad en las carreteras de España, apostando por la seguridad y la sostenibilidad, pero siempre buscando reducir la siniestralidad vial laboral y mejorando la fluidez de tránsito. Este proyecto, que de momento se encuentra en pruebas, entrará en escena en el distrito 28027 de Madrid, de ahí su nombre.

¿En qué consistirá el nuevo programa de la DGT?

El nuevo programa de la Dirección General de Tráfico es '28027 comparte coche', y se trata de una iniciativa que se va a llevar a cabo a modo de prueba en esta zona de Madrid, conocida por la gran concentración de centros de trabajo y desplazamientos diarios.

Este proyecto cuenta con un convenio de colaboración con la empresa TRIBBU. El objetivo es reducir el número de vehículos que circulan con una sola persona y fomentar el uso compartido del vehículo privado, no solo de Taxis o VTCs.

Además, el hecho de compartir estos vehículos se debe realizar entre personas que trabajen en el mismo entorno, incluso aunque lo hagan en diferentes empresas. Así, además de reducir el número de coches en la carretera, también se facilita el acceso a más plazas de aparcamiento, ya que hay menos demanda de huecos.

En resumidas cuentas, se trata de una movilidad más eficiente, segura y respetuosa con el entorno urbano. Paloma Martín, CEO y cofundadora de TRIBBU, explica así esta iniciativa: "Este piloto es un paso concreto para convertir el coche compartido en una opción habitual dentro de la movilidad al trabajo".

"Con esta alianza, esperamos activar al 10-15% de la plantilla, al mismo tiempo que reducimos la presión del tráfico en hora punta". Por su parte, Pere Navarro, director de la DGT, también ha destacado que "el modelo de movilidad compartida es una herramienta clave en nuestras ciudades y fundamental para optimizar el uso del espacio público, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia del transporte".

El proyecto pretende llevar a cabo la naturaleza del transporte público al privado. "Los proyectos de colaboración público-privada son esenciales para desarrollar soluciones integradas de movilidad, mejorar las experiencias de los usuarios y acelerar la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles, inclusivos y eficientes".

TRIBBU será la compañía encargada de aportar la plataforma para la gestión del carpooling, a través de la cual se hará la inscripción, la organización de los trayectos y el seguimiento a los usuarios. La DGT pondrá a disposición de estos usuarios hasta 30 plazas de aparcamiento para cuando no encuentren sitio en sus respectivas empresas.

De momento ya se han unido seis empresas a este proyecto, todas ellas ubicadas en el citado distrito: Banco Santander, Alsa, Grupo Planeta, Vocento, ASISA y DGT. La iniciativa tiene un potencial de alcance de más de 5.000 empleados.

Los desplazamientos laborales siguen siendo uno de los puntos negros en cuanto a la seguridad vial. Según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, uno de cada diez siniestros de trabajo con baja es de tráfico y, dentro de ellos, el 72% se produce en desplazamientos in itinere, es decir, en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo.