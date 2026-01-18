Faltan 20.000 camioneros como Luis aunque puedan ganar 3.000 €: "Llaman 20 para una entrevista y sólo acude uno"

Las claves nuevo Generado con IA El sector del transporte por carretera en España necesita al menos 20.000 camioneros para cubrir la demanda actual y evitar problemas en la cadena logística. La falta de relevo generacional y las duras condiciones laborales, como la difícil conciliación familiar y la inseguridad, hacen poco atractivo el oficio para los jóvenes. La patronal reclama incluir la profesión en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura y propone una ventanilla única para agilizar la contratación de conductores extranjeros. Los largos plazos para obtener permisos y el CAP dificultan la incorporación de nuevos conductores, lo que afecta la competitividad y la economía nacional.

El sector del transporte por carretera ha alzado la voz para alertar de una grave falta de mano de obra: en la actualidad se necesitan al menos 20.000 camioneros para cubrir la demanda existente, una carencia que amenaza el funcionamiento de la cadena logística.

Las asociaciones del sector advierten además de que la profesión sufre un acusado problema de relevo generacional, ya que la edad media de los conductores sigue aumentando mientras cada vez menos jóvenes optan por incorporarse a un oficio marcado por duras condiciones laborales, a pesar de que se trate de un oficio en el que se pueden ganar, en algunos casos, 3.000 euros al mes.

La Comunidad de Madrid no escapa a este problema. Luis Miguel González Gallego, camionero de Madrid que lleva en el sector desde 1998, cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que la "difícil conciliación familiar" es "uno de los principales motivos" por los que la profesión tiene déficit de profesionales.

"Cuando se ofrecen las condiciones, muchos compañeros ven que tendrán que estar fuera de sus casas de lunes a viernes y ese es uno de los principales motivos por los que ni hay relevo generacional ni la gente se quiere meter a camionero", cuenta.

Otro de los factores que determinan que muchos jóvenes no vean este empleo como atractivo es, por desgracia, "la inseguridad": "Cada vez más. Parece que los camioneros estamos marcados y en muchas áreas de servicio los ladrones nos roban todo lo que pueden, ya sea la mercancía o incluso el combustible".

Sobre eso, cuenta que a los ladrones "les da igual la mercancía". "Ya sean alimentos o productos electrónicos, los delincuentes van a por todo", detalla. Todo ello agrava la falta de conductores en un sector clave, especialmente con el auge del comercio electrónico.

"Es una pena, pero lo cierto es que cuando hay un proceso de selección para camionero, llaman entre 15 y 20 personas, pero al final tan solo una se presenta a la entrevista", cuenta Luis Miguel.

Por otro lado, este profesional cuenta que el trabajo de camionero tiene cada vez menos atractivo para los jóvenes, ya que muchos "valoran más tener tiempo libre y sus momentos de ocio": "Al final es duro tener que trabajar entrada la noche".

Por tanto, ¿qué solución podría haber? Según este profesional "aumentar las plantillas", acabar con "las jornadas laborales tan largas" y, sobre todo, "que se termine la inseguridad".

Permiso de conducción

Por otro lado, la patronal ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la inclusión inmediata de la profesión de conductor de camión (permiso C) en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, ante la grave escasez de profesionales que enfrenta el sector.

Según sus representantes, esta medida permitiría al mercado laboral adaptarse mejor a las necesidades operativas de las empresas y reduciría los retrasos en la cadena logística que ya están afectando a la economía nacional.

Los expertos advierten que, de no adoptarse soluciones eficaces a medio plazo, la falta de personal podría traducirse en una pérdida de competitividad para sectores estratégicos que dependen del transporte por carretera.

La patronal también ha señalado que el Acuerdo Interministerial de noviembre de 2023, diseñado para facilitar la contratación de conductores extranjeros, no está cumpliendo su objetivo. Según indican, la falta de criterios uniformes en consulados y oficinas de extranjería genera interpretaciones dispares que provocan inseguridad jurídica.

En algunos casos, como en el consulado de Ecuador, se ha impedido iniciar los trámites por desconocimiento o ausencia de procedimientos claros.

Como solución, proponen la creación de una Ventanilla Única de Contratación de Trabajadores Extranjeros (VUC) que centralice el proceso y refuerce la coordinación entre administraciones.

Según sus cálculos, la falta de coordinación genera pérdidas económicas significativas para las empresas, mientras que una ventanilla única garantizaría seguridad jurídica y agilidad administrativa.

Otro de los problemas señalados es la limitación en las convocatorias para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y de los permisos de conducción profesional en las Jefaturas de Tráfico.

Los plazos actuales de espera impiden que miles de personas formadas y capacitadas puedan acceder a las pruebas finales para ejercer. La patronal reclama también un refuerzo de las ayudas para la formación y obtención de estos permisos.

Desde la organización empresarial insisten en que las medidas propuestas son viables y no requieren grandes inversiones, sino decisiones administrativas inmediatas.

Cada día sin cambios, advierten, supone un riesgo adicional para la competitividad del sector y para el funcionamiento normal de la economía española.