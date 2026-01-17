Óscar Villar y Edgar Sánchez venden la primera casa para 14 personas de la Comunidad Madrid: "Un chalé por 36.428 €"

Óscar Villar y Edgar Sánchez, dueños y fundadores de la inmobiliaria madrileña Boende, tienen la fama de ‘vender los pisos imposibles’ —esos de 20 metros o en sótanos— pero también pueden decir que son los primeros en poner en el mercado un chalet de 14 habitaciones que pueden comprar 14 personas si se juntan y pagan 36.428 euros.

“En realidad, es la puede comprar una persona, pero nosotros decidimos venderlo así a través de las redes sociales en tono de broma. Y lo cierto es que nos está llamando gente que quiere comprar tan solo una habitación. Está tan mal la cosa”, explica Óscar Villar en conversación con EL ESPAÑOL.

La vivienda, en concreto, situada en Manzanares el Real, era una antigua residencia y cuesta 510.000 euros. “Llegó a nosotros porque un chico que conocíamos nos vio por redes sociales y se lo dijo a los herederos y ellos pusieron las esperanzas en que nosotros lo vendiéramos, además de porque cobramos menos que otras agencias”, cuenta uno de los dueños de la inmobiliaria, fundada en 2020 en Madrid.

“El último uso que había tenido era una residencia y lo que hicimos de primeras fue colgarlo en Idealista. Ahí llevaba un mes y no nos había llamado mucha gente, pero en cuanto lo hemos colgado en redes (TikTok e Instagram) hemos recibido 100 llamadas más o menos para ver el chalet. Ya tenemos asignadas 7 u 8 visitas”, anuncia.

El vídeo viral

Óscar Villar y Edgar Sánchez ya se han hecho virales en otras ocasiones. En su historial guardan el haber vendido pisos ‘imposibles’. Por ejemplo, “sótanos interiores en el centro de Madrid por medio millón de euros, un minipiso en un tercero sin ascensor con vistas a un tren, una casa destrozada en Usera que nadie creyó que la fuéramos a vender por cómo estaba...”, rememora.



De ahí que, esta vez, hayan vuelto a hacerse virales por un anuncio con cierto “humor”. “Dijimos: ¿cuál es la solución de comprarte un chalet de medio millón de euros? Pues juntarte con 14 colegas y comprarlo. Pero la gente se lo está tomando en serio. Hay gente que llama para comprar una habitación. Al final, de algún modo, 36.000 euros sí que los puede reunir la gente”, finiquita.

Tras esto, tanto Edgar como Óscar esperan tener suerte y venderlo. Las redes les han ayudado: Instagram el vídeo tiene 700.000 visitas y en TikTok, 100.000.