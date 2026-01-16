Tensión en la cárcel de Estremera: diez presos acaban en aislamiento tras destrozar el mobiliario de forma violenta

Las claves nuevo Generado con IA Diez presos del módulo 5 de la cárcel de Estremera fueron aislados tras destrozar el mobiliario y protagonizar disturbios violentos. El incidente comenzó cuando un funcionario ordenó a un interno abandonar el módulo tras intervenirle un objeto prohibido, lo que desató la protesta. Los internos rompieron sillas, mesas y arrojaron objetos contra ventanas, mostrando resistencia activa e insultando a los funcionarios. El sindicato Csif reclama refuerzo de plantillas, mejoras tecnológicas y reconocimiento legal del personal penitenciario como agentes de la autoridad.

Nuevo incidente en el interior del centro penitenciario de Estremera. Según informan Csif Prisiones en un comunicado difundido a los medios de comunicación, este jueves varios presos comenzaron a comportarse de manera violenta y destrozaron diversos objetos del mobiliario, por lo que tuvieron que ser aislados del resto.

Según explican fuentes del sindicato, el suceso se produjo en el módulo 5 del citado Centro Penitenciario.

En su interior, uno de los trabajadores ordenó a un preso que abandonara el módulo tras intervenirle un objeto prohibido por las normas de régimen interior.

El interno reaccionó de forma violenta y agresiva, negándose a cumplir las órdenes de los funcionarios, profiriendo insultos y amenazas contra estos trabajadores y jefes de Servicio, además de ejercer una resistencia activa.

Durante esta intervención, un grupo de internos comenzó una protesta en el comedor del Módulo 5 en apoyo al interno implicado, provocando importantes destrozos en el mobiliario, rompiendo sillas, mesas, papeleras y lanzando diversos objetos contra las ventanas y cristales que dan al patio.

Posteriormente, estos internos se dirigieron a la zona de la cancela del rastrillo, donde increparon, insultaron y golpearon los cristales mientras los funcionarios trataban de reducir al interno para proceder a su traslado al Departamento de Aislamiento.

Finalmente, gracias a la profesionalidad y experiencia de los funcionarios, el interno fue sacado del módulo y trasladado a otro departamento junto con todos los internos que intervinieron en los disturbios. Este grave incidente terminó con diez internos en aislamiento.

Según explican desde Csif, el director y subdirector de Seguridad estuvieron por la tarde en el módulo 5 ayudando a los funcionarios en la bajada al patio.

La situación pudo ser reconducida y el resto de internos del módulo regresaron a sus celdas, evitando consecuencias más graves que pudieron terminar en una desgracia que lamentar.

Por todo ello, y como han hecho desde este sindicato en otras ocasiones, piden un refuerzo urgente de las plantillas, el reconocimiento legal del personal penitenciario como agentes de la autoridad, la implantación de medidas tecnológicas eficaces contra la entrada de objetos prohibidos, la actualización y mejora de los medios coercitivos, la formación continua y especializada, proporcionando herramientas eficaces para afrontar situaciones de riesgo y el apoyo institucional real y efectivo ante cualquier agresión o incidente.