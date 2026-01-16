Investigan una decena de intoxicaciones en Madrid y Valencia tras el consumo de ostras en un restaurante

Imagen de archivo de unas ostras. Foto de Edoardo Cuoghi en Unsplash

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid investiga una decena de intoxicaciones tras el consumo de ostras en el restaurante Ostras Pedrín, en Chamberí. Las personas afectadas presentaron síntomas como vómitos, diarrea no inflamatoria y dolor abdominal, apareciendo 36 horas después del consumo. Seis afectados acudieron a centros sanitarios, aunque ninguno requirió hospitalización y los síntomas desaparecieron en 24 horas. Las muestras analizadas por Madrid Salud estaban en buen estado, por lo que se sospecha que solo un lote de ostras pudo estar afectado.

El Ayuntamiento de Madrid investiga una serie de intoxicaciones tras el consumo de ostras en el restaurante Ostras Pedrín, ubicado en el madrileño distrito de Chamberí.

Según informan fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid, la primera intoxicación se produjo el pasado 7 de enero, cuando tres amigos consumieron ostras y tuvieron síntomas similares como vómitos, diarrea no inflamatoria y dolor abdominal sin fiebre.

Según informan las citadas fuentes, estos síntomas se produjeron 36 horas después del consumo de las ostras.

De estos tres afectados, solo uno de ellos necesitó atención médica, pero fue a un centro privado y no recogieron muestras de heces.

Al parecer, la sintomatología ha desaparecido en los 3 casos en 24 horas tras el consumo de las ostras.

Por su parte, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha informado desde el distrito de Latina de estos hechos que ha adelantado El Mundo, ya que al final fueron seis personas las que tuvieron que acudir a centros sanitarios, pero sin requerir hospitalización.

Sin embargo, según publica el citado medio, en total, hubo 10 afectados por esta intoxicación.

El organismo autónomo Madrid Salud actuó un día después tomando muestras para analizar.

El resultado ha sido que las muestras estaban en buen estado, de lo que se deduce que únicamente un lote de ostras pudo ser el afectado; han informado fuentes de Seguridad y Emergencias.