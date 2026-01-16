Cazado en Tetuán un fugitivo acusado de un asesinato en Soria: tenía pasaporte falso y la entrada prohibida a España

Agente de la Policía Municipal en una imagen de archivo Europa Press

La Policía Municipal ha detenido a un hombre en el distrito madrileño de Tetuán que tenía la entrada prohibida a España, presentaba un pasaporte falso y cometió un delito de homicidio en 2020, según confirman fuentes de la Policía Municipal de Madrid.

Los hechos ocurrieron a las 21:00 horas del pasado martes 13 de enero en la Calle Navarra. El individuo se encontraba en la calle cuando fue identificado por agentes de paisano de la Policía Municipal.

El detenido, en cuanto se percató de la presencia policial, huyó hasta meterse en una peluquería de la misma calle. Los agentes entraron al local, se identificaron e interrogaron al hombre.

Según han contado fuentes policiales a Madrid Total, el hombre tenía una actitud muy nerviosa frente a los agentes. Sin embargo, las sospechas terminaron de resolverse cuando vieron el pasaporte del detenido.

El asesino presentó un pasaporte colombiano, hecho que causó cierta impresión en los agentes al no tener un acento procedente del país sudamericano. Tras detener al sospechoso y tomarle las huellas, la Policía Municipal tuvo constancia de su verdadera identidad.

Se trata de un hombre nacido en 1992 con una nacionalidad procedente de República Dominicana. Pero este delito de fraude de identidad no ha sido el único que ha cometido el detenido.

El arrestado, además, tenía la entrada prohibida en España desde el 31 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2030 por un delito de homicidio doloso.

Los hechos fueron notificados por la Audiencia Provincial de Soria a partir de un asesinato producido el mismo año.

En cuanto a la detención, el acusado no presentó ningún tipo de resistencia ni oposición, al mismo tiempo que ningún agente fue herido. Una vez se procedió a la detención, el caso pasó a dependencias de la Policía Nacional.