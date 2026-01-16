Buenas noticias para los madrileños: la nueva medida que permite desgravarse hasta el 100% del IRPF de su vivienda

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno propone una bonificación fiscal del 100% del IRPF para propietarios que no suban el precio del alquiler al renovar contratos. La medida busca frenar la escalada de precios en Madrid y beneficiar tanto a inquilinos como a propietarios, facilitando la estabilidad en el mercado. También se prevén límites más estrictos para los alquileres de temporada y un tope al precio de alquiler por habitaciones. El paquete de medidas responde a la situación de emergencia habitacional en grandes ciudades como Madrid, donde el alquiler supera frecuentemente el coste de una hipoteca.

Uno de los mayores problemas que tiene España en estos momentos son las dificultades que plantea el mercado de la vivienda. Una situación que no solo afecta a la falta de suelo y a la escalada de precios, sino también a otros factores que afectan especialmente a ciudades como Madrid. En la capital de España, la situación es aún más crítica que en la media del país.

Precisamente, la ciudad sufre de especial modo esas dos lacras. Cada vez hay menos suelo para construir y por ello, las pocas viviendas que se pueden edificar o que salen a la venta o en alquiler alcanzan un coste inasumible. Esta problemática ataca especialmente a los arrendamientos, ya que hoy por hoy muchos alquileres superan a las cuotas de una hipoteca.

Ante esta situación, los inquilinos sienten más que nunca que tiran su dinero, ya que gastan un amplio porcentaje de sus ingresos en una vivienda que nunca será de su propiedad. Sin embargo, dado el caos actual y los salarios tan mediocres que se pagan, muchos se tienen que conformar con seguir pagando religiosamente su alquiler cada mes rezando para que no suba.

Y es que el mayor drama que tienen los alquilados es que en cualquier momento su cuota puede cambiar y descabalarles toda su economía. Para intentar poner freno a este tipo de situaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta poner en marcha una medida que frene la subida de los alquileres. Una decisión que, a su vez, está generando muchas críticas porque intenta una vez más controlar el mercado de una manera totalmente intervencionista.

La medida que propone el Ejecutivo central, y que afectará a miles de madrileños, ya que la capital de España es una de las ciudades donde más activo se encuentra el mercado del alquiler, es que aquellos propietarios que no suban la cuota a sus arrendatarios podrán disfrutar de una bonificación fiscal completa del 100% del IRPF.

¿Cómo obtener ese beneficio fiscal?

Pedro Sánchez ha anunciado que en las próximas semanas el Gobierno va a aprobar un real decreto-ley con algunas medidas que afectarán a los alquileres. El objetivo del Ejecutivo nacional es combatir los movimientos en este sector que se consideran prácticas abusivas.

La principal medida sobre la que se rige la nueva decisión va dirigida hacia los propietarios que tienen que renovar su contrato con sus arrendatarios, una situación que suele traer consigo una subida del alquiler. Sin embargo, Pedro Sánchez ha explicado que espera aprobar lo que será una bonificación fiscal completa en el IRPF para aquellos propietarios que decidan no incrementar el precio en esa renovación.

Este plan aún se encuentra en el aire, ya que tras la aprobación del gobierno requiere el visto bueno del Congreso. "A todos los propietarios y las propietarias que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% del impuesto de la renta de las personas físicas".

Esta bonificación pretende compensar el dinero que ganarían con el incremento de su alquiler. Así, Sánchez espera que ganen todos en este mercado tan complicado: inquilinos, propietarios y el conjunto de la sociedad. El Gobierno cree que con esta medida los arrendatarios podrán continuar en sus viviendas mientras que los propietarios no tendrán que buscar un nuevo inquilino, una tarea de riesgo en plena era de las 'okupaciones'.

Además, esta decisión, criticada a derecha e izquierda del espectro político, se ha definido como la utilización de "los recursos públicos para el bienestar de la gente". Sin embargo, esta no es la única medida que forma parte de ese nuevo paquete de decisiones que pretende poner en marcha el Gobierno.

También se pretenden aprobar límites en los alquileres de temporada "con medidas más estrictas y con un régimen sancionador para aquellos que se salten la ley". Y como tercera medida, que haya un tope al precio del alquiler por habitaciones.

Y es que la situación actual del mercado ha provocado que, ante la falta de oferta y ante la subida de los precios, muchas personas se vean obligadas a tener que conformarse con habitaciones y no con pisos enteros. De esta manera, los arrendadores sacan mucho más dinero por una sola vivienda.

A partir de la aprobación de estas medidas, los nuevos alquileres por habitaciones no podrán superar la renta total del contrato de la vivienda completa. Y en las zonas más tensionadas se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

Estas medidas tienen en vilo a más de 3 millones de personas en España, cifra que hace referencia a los alquilados que existen actualmente en nuestro país. Muchos de ellos viven en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. "Van a hacer la vida más fácil a estas familias, porque nadie puede construir su vida desde la incertidumbre".

Ahora, Sánchez espera encontrar el apoyo de sus ocios de Gobierno para sacar adelante este paquete de medidas y así "blindarse" contra "la especulación", pero "sin enfrentar a inquilinos con propietarios". Además, estas decisiones se producen tras reconocer que en España, y sobre todo en ciudades como Madrid, hay "una situación de emergencia habitacional".