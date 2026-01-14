Una bengala provoca un incendio en el restaurante Fanático de Madrid: tuvo que ser desalojado de madrugada

Las claves nuevo Generado con IA Una bengala durante un espectáculo provocó un incendio en el restaurante Fanático de Madrid, obligando a desalojar el local de madrugada. El fuego fue controlado rápidamente por un empleado y no hubo daños personales ni afectación en la estructura del establecimiento. El grupo propietario del restaurante ha anunciado la prohibición definitiva de bengalas y elementos pirotécnicos en todos sus locales como medida preventiva. El incidente ocurre pocos días después de una tragedia similar en Suiza, lo que ha generado preocupación en el sector hostelero sobre el uso de pirotecnia en interiores.

Momentos de mucha tensión durante la madrugada del domingo en el restaurante Fanático, ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid y uno de los locales de moda de la capital. Hacia las 00.30 horas, una de las bengalas del espectáculo prendió fuego a una de las plantas mientras todos los comensales se encontraban en el interior.

El suceso provocó el desalojo del local y las llamas fueron rápidamente apagadas por un empleado del local, según explica GLH Singular Restaurants, el grupo al que pertenece Fanático, en un comunicado al que ha tenido acceso Madrid Total.

Según el citado documento, el incidente se trató de un conato de fuego que fue controlado en apenas unos segundos, sin que llegara a propagarse ni a afectar a la estructura del establecimiento.

En dicho comunicado, el grupo afirma que la evacuación se realizó de manera ordenada y sin incidencias, y en todo momento las vías de salida estuvieron plenamente operativas y no se registraron daños personales.

Sin embargo, el diario El Mundo, que adelantó esta información, ha publicado que el local se llenó de humo y se les hizo pagar la cena a los asistentes a pesar del suceso.

El local afectado se defiende en el comunicado: afirman que cuentan con todos los certificados de protección ignífuga exigidos por la normativa vigente y ha sido sometido a ignifugación integral según los estándares técnicos aplicables, lo que contribuyó a evitar cualquier afectación adicional.

Además, explican que como medida preventiva y de refuerzo de seguridad, GLH Singular Restaurants ha decidido prohibir de forma definitiva el uso de bengalas y cualquier elemento pirotécnico en todos sus locales.

El comunicado de GLH Singular Restaurants finaliza con el lamento de las molestias ocasionadas y el grupo reafirma su compromiso con la seguridad, la responsabilidad y la mejora continua en todos sus establecimientos.

Este conato de fuego sucede pocos días después del incendio ocurrido el día de Año Nuevo en una estación de esquí de Suiza en la que murieron 40 personas, entre ellas, muchos jóvenes que celebraban la llegada de 2026.

El siniestro, ocurrido alrededor de la 1:30 horas, está considerado una de las peores catástrofes recientes en el país, sacudiendo a la comunidad local y a visitantes de varios países europeos que se encontraban en el lugar para celebrar la llegada del nuevo año.

Testigos describieron escenas de pánico y confusión mientras las llamas se propagaban rápidamente por el interior del local, atrapando a muchos jóvenes que intentaban escapar por estrechas salidas.

Por ello, el incendio ocurrido en Fanático, la reciente tragedia de Suiza han hecho que salten las alarmas en el sector de la hostelería por el uso de fuego o pirotecnia en el interior de los restaurantes.