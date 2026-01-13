Revolución vecinal en San Fernando por unos carteles que señalan a dos pedófilos: se ha convocado una protesta

Los carteles de los dos presuntos pedófilos de San Fernando de Henares. @VOX_SFH

Preocupación entre los vecinos de San Fernando de Henares tras la aparición de unos carteles en las calles que alertan de la presencia de dos pedófilos que viven en la localidad.

De hecho, la Plaza de España de San Fernando de Henares acogerá el próximo día 25 una concentración ante el Ayuntamiento tras la alerta generada en la localidad por la presencia de los dos hermanos venezolanos con antecedentes de pedofilia que protagonizan los carteles.

En los carteles difundidos en redes sociales, en los que no se identifica a los organizadores, se llama a acudir el domingo 25 a partir de las 11.00 horas a la Plaza de España, frente a la Casa Consistorial.

🔴🔴 COMUNICADO OFICIAL del #Ayuntamiento de #SanFernandoDeHenares ante publicaciones aparecidas en diferentes grupos de redes sociales👇: pic.twitter.com/ZinlRCQatq — Ayuntamiento de San Fernando de Henares (@Ayto_SFH) January 11, 2026

En los últimos días han circulado por redes sociales mensajes de alerta ante la presencia en el municipio de dos hermanos venezolanos "prófugos en España", sobre los que el Ministerio Público de Venezuela ha solicitado su extradición, y con antecedentes por pedofilia en su país, según reza en los mismos.

En estos mensajes se las acusa además de haber realizado fotografías a menores de la localidad y se facilitan datos sobre su residencia actual, "al final de Somorrostro". Asimismo, se llama a actuar con precaución y se insta a denunciar.

Con la concentración convocada el próximo día 25, según los carteles de la misma difundidos, se piden soluciones "ya" ante esta situación. "Basta ya! No más acoso a nuestros hijos. ¡Dejen de fotografiar y exponer a nuestros menores", se señala en el mismo.

En un comunicado publicado este domingo, el Ayuntamiento ha subrayado que se ha dado traslado de dichas publicaciones a las Fuerzas de seguridad para su investigación.

Asimismo, desde el Gobierno municipal han manifestado su confianza en el trabajo conjunto tanto de la Policía Local como de la Nacional y han solicitado que se les deje trabajar.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han apuntado que a día de hoy no hay constancia de la comisión de ningún delito por parte de estas personas ni consta ninguna reclamación judicial para actuar contra ellos.

Por lo tanto, apuntaron que no puede llevarse a cabo ninguna actuación policial contra estos hermanos, más allá de reforzar la prevención y vigilancia para garantizar la seguridad.