Procesiones, rezos e influencers para consagrar la explosión cristiana en el Movistar Arena: "Madrid es pionera en la fe"

"¿Hay alguien con mayor capacidad de convocatoria que Jesucristo?". La pregunta resonaba en el escenario del Movistar Arena en boca de Olatz Elola y Juan Manuel Cotelo, mientras alrededor de 6.300 personas respondían con aplausos, vítores y brazos en alto en la noche del lunes.

Fue un lleno absoluto para Llamados: Unidos hacia el 2033, uno de los encuentros cristianos más multitudinarios celebrados hasta la fecha en España, que convirtió el antiguo WiZink Center en una mezcla de estadio, templo y plaza pública de la fe.

Desde Colombia, Venezuela, Italia, Portugal y ciudades como Miami, Bilbao, Valencia, Córdoba y, sobre todo, Madrid llegaron los asistentes que agotaron las entradas "para ti, Señor", como repetían los presentadores desde el escenario.

Concierto cristiano de bienvenida en el evento de 'Llamados–Unidos hacia el 2033'. R. M. El Español

El público seguía con atención absoluta las historias inspiradoras, guardaba silencios densos y respondía con ovaciones tras cada testimonio, en un clima de celebración que alternaba el recogimiento y la emoción contenida.

Bajo la metáfora de encontrarse en "un banquete con Dios", la velada transitó por algunos de los grandes debates del cristianismo contemporáneo: el sacramento de la reconciliación, la importancia de los amigos que sostienen la espiritualidad, los valores de la fe vivida en comunidad. Todo ello hilado con relatos personales de conversión, algunos nacidos tras periodos de alcoholismo, vacío vital o pérdida de sentido.

"Creer en dios se está convirtiendo en trending topic. Es una tendencia y una moda", afirmaba Olatz Elola —creadora de Blessings y de la comunidad de oración PrayPlan—, poniendo palabras a una sensación compartida dentro y fuera del recinto. En la misma línea, durante una de las mesas redondas, varios líderes cristianos, influencers y fundadores de movimientos juveniles coincidían en que "hay un auge del cristianismo".

Ese diagnóstico encontraba eco en el público. "Yo me convertí hace 2 años. Tuve mi acercamiento con Dios en el retiro Effetá y la música cristiana, como Hakuna, me hace recordarme que Dios me ama", cuenta Alejandro Rodríguez, de 23 años, que acudía emocionado por coincidir en el evento con algunos de sus referentes: "René ZZ, Ignacio Amorós Rodríguez-Fraile y Javier Portela".

Público de 'Llamados–Unidos hacia el 2033'. R.M. El Español

Aunque el perfil joven no era mayoritario, sí estaba presente. Lucía, Mariana y Alejandra, de 21 y 22 años, coincidían en que "Madrid es pionera" en este movimiento de retorno a la fe. "Me hacía mucha ilusión venir porque puedes conocer gente nueva que opine lo mismo que tú. Yo me he enganchado de nuevo al cristianismo por mis amigas", explicaba una de ellas.

El horizonte del encuentro miraba más allá de la noche. El motivo último era que "2033 es el aniversario de la muerte y resurrección de Jesucristo. El sueño es que todas las personas hayan podido escuchar a Jesús", recordaba Nicky Gumbel, fundador de los retiros Alpha, en una intervención en inglés marcada por el análisis social.

Momento de rezo. R.M. El Español

"Estamos viviendo en la generación más sola de la historia. Nos importa más la conexión de wifi que lo fuertes que sean nuestras conexiones personales", decía, vinculando el individualismo contemporáneo con el aumento de la depresión juvenil y evocando la imagen bíblica de las ovejas sin pastor. "Hay muchos movimientos católicos trabajando en la evangelización en el mundo para el 2033", añadió antes de leer Visión en tiempos difíciles (Mateo 9:35-38).

Uno de los momentos más seguidos fue el testimonio del creador de contenido René ZZ. "Se les ve dóciles", comentaba al observar al público, antes de explicar cómo Dios decidió rescatarle: "A la gente le encantan las historias de reconversión y yo lo he sido". Ante un auditorio entregado, relató la experiencia de un sueño que marcó su conversión cuando se sentía perdido. "La gente duda de mi fe, con razón, porque cada vez se habla más de la fe y está de moda".

El influencer cristiano Rene ZZ dando su testimonio de fe. R. M. El Español

Junto a él, Casilda Finat, madre, esposa y empresaria, compartía un testimonio de fe vivido, mientras que el matrimonio formado por Quique Mira y María Lorenzo explicaba cómo su espiritualidad guía su vida familiar y su misión con jóvenes a través del movimiento Aute. "Antes de tomar cualquier decisión, llamamos al padre Javier, de nuestra parroquia", contaba la pareja.

La noche avanzó entre música cristiana, mesas redondas y testimonios hasta desembocar en el momento central del encuentro: la Oración de Misericordia. Oraciones por los enfermos, palabras de acogida, exposición del Santísimo, un silencio sepulcral en un recinto acostumbrado al ruido de los conciertos, cantos de adoración, bendiciones con incienso y una procesión del Santísimo —como en Semana Santa, recorriendo la pista— transformaron el Movistar Arena en un espacio litúrgico inédito en España.

Público con los brazos en alto. R.M.

Muchos de los asistentes consultados aseguraban haber reafirmado su fe en los últimos años gracias a encuentros como este. Frases inspiradoras despertaban los aplausos dirigidos a Dios, en una liturgia que mezclaba solemnidad y sentimiento compartido.

Organizado por la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada de Algete y Alpha España, con el respaldo de la Diócesis de Alcalá de Henares, Llamados se consolida así como un nuevo formato de encuentro cristiano para el sur de Europa y Latinoamérica, bajo el lema "Eres amado. Eres llamado. Eres llama". Un evento que, entre procesiones, rezos e influencers, confirma que la fe también sabe llenar estadios.