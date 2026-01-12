Mercadona cambia el sueldo de sus empleados en Madrid y dará una paga extra más este 2026: "Es superior a la media"

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona aumenta el salario medio de sus empleados en Madrid, con sueldos iniciales de 1.828 euros brutos al mes y hasta 2.473 euros para trabajadores con más de cinco años. La compañía repartirá en marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros entre todos sus empleados en España. El número de días de vacaciones para la plantilla se amplía de 30 a 37, superando el mínimo legal y situando a Mercadona como referente en condiciones laborales en Madrid. Estas mejoras buscan fortalecer la conciliación laboral y familiar y posicionan a Mercadona por encima de la media salarial del sector en la región.

Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona, ha anunciado nuevas medidas que mejoran la situación laboral de todos sus trabajadores, aumentando el salario medio y el período de vacaciones.

Estas medidas responden al crecimiento que está teniendo la empresa, que actualmente cuenta con más de 110.000 empleados entre España y Portugal.

Gracias a ello, Mercadona ha ampliado el salario medio de nuevos trabajadores, pasando de cobrar 1.685 euros brutos al mes a 1.828 euros brutos al mes. Para los trabajadores con más de cinco años en la empresa, el salario pasará de 2.280 a 2.473 euros brutos mensuales. Además, por segundo año consecutivo, repartirá en marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros para todos sus empleados en España.

Por otra parte, estas medidas también pretenden ampliar los días de vacaciones de todos sus empleados, aumentando de 30 a 37 los días de descanso que otorga Mercadona.

Con este paquete de medidas, Juan Roig pretende mejorar las condiciones laborales "con el objetivo de continuar consolidando un modelo pionero en su sector en conciliación laboral y familiar".

Nuevos salarios en Madrid

El sueldo inicial ronda los 1.828 euros brutos al mes, y pueden alcanzar aproximadamente los 2.473 euros para los trabajadores con mayor antigüedad. Estas cantidades se sitúan, en muchos casos, por encima de lo que pagan otros supermercados y buena parte del pequeño comercio en Madrid. "Es superior a la media", explican desde la propia compañía.

Estas condiciones sitúan a Mercadona como uno de los referentes salariales dentro del sector en la comunidad, obligando a otras cadenas a replantear sus tablas salariales si quieren evitar la fuga de trabajadores hacia alternativas más estables y mejor remuneradas.

Más que una mera “subida generosa”, Mercadona sigue un esquema en el que el salario fijo y las pagas adicionales (entre ellas una nueva gratificación equivalente a un sueldo mensual) se incrementan de forma clara la remuneración anual global.

Tras un periodo de fuerte inflación, esta configuración pretende proteger el poder adquisitivo y afianzar la vinculación de la plantilla en Madrid, una de las ciudades con el nivel de vida más elevado del país.

Unas mayores vacaciones

El aumento de 30 a 37 días de vacaciones al año coloca a la plantilla de Mercadona por encima del mínimo legal de 30 días naturales que marca el Estatuto de los Trabajadores. ​

En la práctica, esto se traduce en más de un mes de descanso pagado al año, un factor muy atractivo en un mercado donde buena parte del comercio se mantiene en el mínimo legal sin apenas pluses de vacaciones.​

Ahora bien, esta ampliación de horas libres tiene también un enfoque estratégico: se adelanta a la futura bajada legal de jornada (de 40 a 37,5 horas semanales) y emplea el incremento de vacaciones como vía para ajustar el cómputo anual de trabajadas sin reducir margen organizativo.​

Así, lo que se comunica como un “regalo” en tiempo de descanso funciona, en realidad, como un instrumento de adaptación a los cambios normativos que permite a la compañía conservar su esquema de turnos en Madrid.

Una mejora para Madrid

Implementar estas mejoras en la plantilla de Madrid posiciona a la región como un referente de condiciones laborales "de élite" en el sector del gran consumo.​

La intensa competencia y la elevada rotación en el comercio madrileño convierten el salario mejorado y los 37 días de vacaciones en un incentivo clave para captar y mantener talento cualificado, en comparación con otras cadenas que ofrecen retribuciones inferiores y menos días libres.​

Paralelamente, Madrid emerge como un banco de pruebas sociales: si este conjunto de salario y vacaciones logra disminuir ausencias, fugas de personal y tensiones por conciliación, se convertirá en un patrón extensible y en estándar para venideras negociaciones colectivas en la zona.​

El resultado es que la discusión abandona la cuestión de si Mercadona "es generosa" y se centra en definir, de aquí en adelante, qué constituye un puesto digno en el comercio de Madrid respecto a remuneración y descanso efectivo.