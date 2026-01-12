Cuatro detenidos por robar a personas mayores en los portales de sus casas en Madrid: les quitaban sus joyas y relojes

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional EP

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que asaltaba a personas mayores en los portales de sus casas en Madrid. Los detenidos seleccionaban a sus víctimas cerca de bancos y zonas comerciales, siguiéndolas hasta sus domicilios para robarles joyas y relojes con violencia. Han sido arrestados dos hombres y dos mujeres, acusados de 12 robos con violencia, lesiones y falsedad documental, además de pertenencia a grupo criminal. El grupo también es responsable de robos violentos en Hospitalet de Llobregat y Valladolid; dos de los detenidos han ingresado en prisión.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que asaltaba a personas de edad en el interior de portales, según informa el cuerpo policial a través de una nota de prensa.

Seleccionaban a sus víctimas en las inmediaciones de sucursales bancarias y zonas comerciales, y las seguían hasta sus domicilios, atacándolas en el interior de los portales.

Les sorprendían, agarrándoles fuertemente por la espalda, arrancando las joyas y relojes, no dudando en emplear gran violencia si se resistían.

Han sido detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de 12 robos con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, lesiones y falsedad documental.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre tras tener conocimiento de la comisión de un robo con violencia e intimidación a un matrimonio en el distrito madrileño de Salamanca.

Cuatro personas accedieron al portal y tras arrastrarlos violentamente por el suelo, lograron sustraerles un reloj y dos pulseras.

Paralelamente, se estaba llevando a cabo una investigación en la comisaría de distrito de Ciudad Lineal por la comisión de otros cuatro robos con violencia de similares características.

En el transcurso de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de cuatro robos violentos más, cometidos en diferentes distritos de Madrid, en los que las víctimas habían sufrido lesiones.

Avanzadas las pesquisas, lograron la identificación de dos hombres y dos mujeres, como presuntos autores de todos estos hechos. Además, concluyeron que eran responsables de otro robo perpetrado en Hospitalet de Llobregat el pasado 4 de julio y otro más en Valladolid, el 22 de mayo.

Por tales hechos, el pasado 26 de noviembre se estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de los cuatro identificados, como presuntos responsables de la comisión de 12 robos con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, lesiones y falsedad documental.

Tras su paso a disposición judicial se decretó su inmediato ingreso en prisión para dos de ellos.