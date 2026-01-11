Los dos abonos de Madrid para 2026 con viajes ilimitados: por 30 € o 60 € vas a toda España y tienes el Cercanías incluido

Tarjeta roja del Abono Transporte de la Comunidad de Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA En 2026 se implantará un abono único estatal de transporte con viajes ilimitados por 30 euros para menores de 26 años y 60 euros para el resto. Este nuevo abono permitirá utilizar trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales de la red estatal durante 30 días consecutivos. El abono no sustituye los títulos regionales, sino que se suma a ellos; se mantienen los descuentos actuales del transporte en Madrid para 2026. La Comunidad de Madrid será una de las principales beneficiadas de la inversión estatal, facilitando la movilidad y el ahorro para millones de ciudadanos.

Buenas noticias para los usuarios del transporte público en Madrid. El año 2026 arrancará con una de las mayores transformaciones e movilidad de las últimas décadas gracias a la aprobación del nuevo abono único estatal, una tarifa plana mensual que permitirá desplazarse por gran parte de España utilizando distintos medios de transporte por 30 o 60 euros al mes.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este paquete de medidas, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, con un doble objetivo: consolidar el uso del transporte público y aliviar el gasto mensual de millones de ciudadanos.

La Comunidad de Madrid, principal nodo de comunicaciones del país, será una de las grandes beneficiadas de una inversión estatal que supera los 1.371 millones de euros.

Qué es el nuevo abono único estatal y qué incluye

La gran novedad llegará a partir de la segunda quincena de enero de 2026 con la puesta en marcha de este nuevo título de transporte multimodal, válido durante 30 días consecutivos y con viajes ilimitados en redes de titularidad estatal.

En concreto, el abono permitirá utilizar sin coste adicional:

Trenes de Cercanías Renfe, incluidos los de la Comunidad de Madrid. Trenes de Media Distancia convencional, clave para desplazamientos entre comunidades. Autobuses interregionales de largo recorrido que forman parte de la red estatal.

Aunque no sustituye al abono transporte regional, sí amplía de forma notable las opciones de movilidad para los madrileños, que podrán combinar Cercanías y trayectos interprovinciales sin tener que comprar billetes individuales.

Precios del abono: 30 o 60 euros, según la edad

El sistema de tarifas se ha simplificado para facilitar su comprensión y fomentar el uso del transporte público, especialmente entre los jóvenes:

Abono de 30 euros al mes: destinado a menores de 26 años, con acceso completo a todas las redes incluidas. Abono de 60 euros al mes: para mayores de 26 años, con idénticas prestaciones.

Se trata de un precio sin precedentes que permitirá recorrer prácticamente toda España utilizando trenes y autobuses estatales por una cuota fija mensual.

Cómo comprar el nuevo abono de 60 euros (y el de 30)

Según ha explicado el ministro Óscar Puente, el sistema funcionará con un localizador único. Los usuarios deberán registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes, y a partir de ahí podrán obtener los billetes sin coste adicional a través de:

Taquillas físicas Máquinas de autoventa Páginas web oficiales Aplicaciones móviles de los operadores

El objetivo, en palabras del propio Ministerio, es ofrecer "más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse".

Se mantienen los descuentos del abono transporte en Madrid

Una de las principales dudas de los usuarios habituales del transporte público madrileño queda despejada: el nuevo abono estatal no sustituye a los títulos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), sino que se suma a la oferta existente.

Durante todo 2026 se mantendrán las bonificaciones actuales:

50% de descuento en el abono transporte general. Hasta un 70% de rebaja en el abono joven. Gratuidad total para menores de 14 años, una medida clave para las familias. El Estado seguirá financiando el 20% del descuento, garantizando la continuidad de estas ayudas.

Cercanías y Media Distancia: precios y descuentos en 2026

En la red de Renfe Cercanías Madrid, los usuarios recurrentes podrán seguir utilizando los abonos mensuales de viajes ilimitados:

20 euros para adultos 10 euros para jóvenes

En cuanto a la Media Distancia, muy utilizada para trayectos desde Madrid a provincias como Toledo, Segovia o Ávila, se mantienen los descuentos del 40% y la gratuidad para menores.

La medida llega en un contexto de fuerte recuperación del transporte público. Entre enero y septiembre del último año analizado, su uso creció un 23% respecto a 2022, superando ya los niveles previos a la pandemia.

Desde el Gobierno estiman que las bonificaciones al transporte han supuesto un ahorro acumulado de más de 1.500 millones de euros para los usuarios. Con los nuevos abonos de 30 y 60 euros, se espera un salto definitivo hacia una movilidad más sostenible, intermodal y accesible, permitiendo a los madrileños viajar por casi toda España de forma sencilla y económica.