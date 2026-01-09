Adiós al buen tiempo en Madrid por la llegada de la borrasca Goretti: vuelven las lluvias, las heladas y caen las temperaturas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Goretti llega a Madrid, poniendo fin al buen tiempo y trayendo de vuelta las lluvias, heladas y un descenso notable de las temperaturas. Durante el fin de semana, se prevé un regreso de las temperaturas negativas y la aparición de niebla, especialmente en la sierra, donde la cota de nieve podría bajar hasta los 1.000 metros. Las máximas superarán los 10 grados en algunos puntos, pero las mínimas caerán por debajo de cero en muchas zonas, con cielos nubosos y precipitaciones débiles, sobre todo en áreas de montaña. Se esperan rachas de viento intermitentes pero intensas, lo que hará descender aún más la sensación térmica y complicará las condiciones, sobre todo durante las noches y primeras horas del día.

Muchos madrileños se han despertado este viernes con una muy buena noticia que afecta a lo climatológico. Y es que por primera vez en muchos días, el sol ha lucido en el cielo de la capital. Además, los termómetros han subido unos grados que se agradecen, alejándose del clima que venía haciendo desde antes de la jornada de Reyes con nieve y temperaturas de hasta -7 grados.

Por ello, este arranque de mañana ha sido tan celebrado. Sin embargo, no será la tónica habitual del fin de semana. La temida borrasca Francis pasó y muchos pensaron que llegaba la tregua. Pero nada más lejos de la realidad, ya que Goretti ya está aquí y lo hace con consecuencias notables.

No habrá nieve, ya que ese ascenso de temperaturas hará que las precipitaciones no sean en forma de copos y sí en forma de gotas, salvo en cotas muy altas de la sierra. Pero lo que se puede afirmar de manera oficial a tenor de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología y de otros expertos es que ese 'buen tiempo' ha sido totalmente pasajero.

Durante el fin de semana regresan el frío con un desplome de los termómetros. Se regresará a las temperaturas en negativo. Y el sol y los cielos más o menos despejados dejarán paso a las lluvias, a la niebla y también a las heladas. Por eso, las autoridades municipales y regionales competentes mantienen ciertos avisos para extremar las precauciones, sobre todo en las horas más complicadas y en los desplazamientos.

Madrid va a atravesar un fin de semana nuevamente invernal y complicado donde las noches y las primeras horas de la mañana van a ser complicadas. Sobre todo en puntos de la sierra, donde se espera ese grueso de precipitaciones y donde la cota de nieve podría bajar incluso hasta los 1.000 metros.

¿Va a llover en Madrid?

Llega un fin de semana complicado a la Comunidad de Madrid. Otro más, se podría decir. Y es que a pesar de que este viernes se ha producido un subidón en las temperaturas con máximas de hasta 12 grados en puntos como Alcalá de Henares, Navalcarnero o Getafe, lo cierto es que el sábado y el domingo el panorama será muy diferente.

Las próximas horas van a ser claves para que los efectos de la borrasca Goretti se hagan especialmente visibles, sobre todo en forma de precipitaciones y de niebla. Las brumas y bancos de nieblas matinales de este viernes, más persistentes en zonas altas de la Sierra, volverán a ser protagonistas durante todo el fin de semana.

Igual que las heladas, las cuales van a marcar la tónica habitual tanto de los amaneceres del sábado como del domingo. Y es que tras una pequeña tregua, las mínimas vuelven a caer por debajo de los cero grados en puntos como Alcalá de Henares o Collado Villalba, mientras que se sujetan en zonas como Madrid o Getafe.

No será así el domigo, cuando el umbral de los 0 grados se sobrepasará en casi todos los puntos de la Comunidad de Madrid. Eso sí, serán días de gran amplitud térmica, por lo que las máximas podrían superar igualmente los 10 grados. Además, los cielos se esperan nubosos, por lo que será difícil que el sol penetre dando una sensación mayor de calor.

Por si fuera poco, se esperan precipitaciones débiles, sobre todo en zonas de la sierra madrileña. Y por último, otro signo que será repetido es el viento, con rachas intermitentes, pero intensas por momentos, que harán que la sensación térmica baje aún más. Así será el proceder de un fin de semana que volverá a invitar a quedarse en casa al resguardo del frío.