El patrimonio de Nuria Roca y Juan del Val en Madrid: de su chalet en Pozuelo valorado en 1,5 millones a sus empresas

Las claves nuevo Generado con IA Nuria Roca y Juan del Val poseen un importante patrimonio inmobiliario, incluyendo un chalet en Pozuelo de Alarcón valorado en 1,5 millones de euros. El matrimonio ha adquirido recientemente una casa de campo en Candeleda, Ávila, junto a tres fincas rústicas, gracias al millón de euros recibido por el Premio Planeta 2025. Ambos gestionan empresas audiovisuales: Tospelat S.L., fundada por Nuria Roca, y La Boleta Producciones S.L., de Juan del Val, que juntas generan unos 3,4 millones de euros de beneficio. Las empresas y la residencia familiar tienen su sede en el chalet de Pozuelo, donde viven junto a sus tres hijos.

Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas con mayor repercusión en nuestro país. El matrimonio es ampliamente conocido en el ámbito nacional por ser uno de los más mediáticos.

Tanto Nuria Roca como Juan del Val aparecen en muchos programas, tanto juntos como separados. Nuria Roca presenta los fines de semana en La Sexta el programa La Roca, mientras que a Juan del Val le hemos visto como jurado del programa de Antena 3 El Desafío.

Pero, sin duda, el matrimonio ha alcanzado una mayor repercusión gracias al famoso programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos y en el que tanto Nuria Roca como Juan del Val participan en las tertulias moderadas por el presentador valenciano.

Un gran patrimonio inmobiliario

Gracias a todos esos años de trabajo y a los más de 25 años que llevan juntos, tanto Nuria Roca como Juan del Val han podido obtener un increíble patrimonio en inmuebles, destacando una de sus nuevas adquisiciones.

Esta última compra se refiere a una casa de campo en Candeleda, un municipio de la provincia de Ávila y que se encuentra ubicado en plena Sierra de Gredos, haciendo de la localidad un enclave con mucho encanto en el que poder descansar y desconectar de la rutina diaria.

La adquisición de esta nueva vivienda ha podido completarse gracias a la obtención del Premio Planeta 2025 por parte de Juan del Val gracias a su novela Vera, una historia de amor. El galardón está acompañado de una dotación que alcanza el millón de euros, los cuales han sido reutilizados por el matrimonio para pagar el inmueble.

El escritor Juan del Val (c) acompañado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collbini, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la escritora Ángeles Banzas Quique García EFE

Tal y como ha podido adelantar el diario 'LOC', la vivienda tiene un total de 428 metros cuadrados y ha sido adquirida junto a otras tres fincas rústicas situadas en las parcelas colindantes. En total, las dimensiones de los terrenos alcanzan, aproximadamente, los 37.000 metros cuadrados y están tasados en torno a los 700.000 euros.

Sin embargo, esta no es la única vivienda del matrimonio. A su patrimonio inmobiliario hay que sumarle la vivienda donde residen junto a sus tres hijos. Se trata de un chalet de tres plantas ubicado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón y que está tasado en 1,5 millones de euros.

Dicho inmueble está a nombre únicamente de Nuria Roca y cuenta, además, con jardín, piscina y amplias estancias. Además, en la misma vivienda se ubican las distintas empresas del matrimonio, sirviendo como domicilio fiscal.

El imperio empresarial del matrimonio

Tanto Juan del Val como Nuria Roca cuentan con distintas sociedades tanto conjuntas como individuales. La primera empresa fundada es Tospelat S.L., fundada por Nuria Roca en 1999 y en la que Juan del Val es apoderado desde 2017.

Esta empresa es una productora audiovisual que se encarga de la promoción, divulgación, creación, diseño y comercio de distintos proyectos audiovisuales.

Por otra parte, Juan del Val cuenta con su propia empresa audiovisual, llamada La Boleta Producciones S.L., fundada en 2003 y que, al igual que Tospelat S.L., se encarga de la producción, promoción y creación de distintos proyectos televisivos, de cine y de teatro, combinados, además, con la representación artística y el management.

Ambas sociedades están ubicadas en el domicilio de Pozuelo de Alarcón, vivienda donde está situada la sede familiar. Haciendo una estimación, estas dos sociedades aportan un beneficio aproximado de 3.400.000 euros al matrimonio.