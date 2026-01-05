Más nieve en Madrid de cara a los Reyes: la AEMET lanza un aviso especial a la Comunidad con mínimas de hasta -7 grados

Las claves nuevo Generado con IA La AEMET ha lanzado un aviso especial por nieve y frío intenso en Madrid, con temperaturas mínimas de hasta -7 grados en algunos puntos de la Comunidad. La borrasca Francis está provocando nevadas y lluvias que afectan a la capital y a otras zonas, coincidiendo con la celebración de las cabalgatas de Reyes. El Plan de Inclemencias Invernales está activo, con más de 800 m3 de sal y salmuera esparcidos en carreteras principales y accesos estratégicos para prevenir incidentes por el hielo. Se prevén heladas generalizadas tras las nevadas, y las máximas no superarán los 6 grados el día de Reyes, siendo una de las jornadas más frías en décadas.

Como se ha venido avisando en los últimos días, la nieve iba a llegar a Madrid de forma intensa. Y para prueba, muchos madrileños solo han tenido que mirar por la ventana esta misma noche o incluso en la mañana de este lunes. Los cielos han sonreído a la capital dejando una estampa de lo más navideña que daba continuidad al tiempo vivido en los últimos días.

Una racha de temperaturas bajas y nevadas, aunque en cotas más altas, que se ha venido repitiendo desde el final de 2025. Aunque este 2026 ha llegado con fuerza haciendo suyo ese refrán tan castellano de 'año de nieves, año de bienes'. La seña más identificativa ha sido el desplome de esa cota de nieve "hasta cualquier punto" tal y como ha advertido la AEMET en las últimas horas.

Y es que todos los expertos han avisado durante el fin de semana y el inicio de la jornada de este lunes que el comienzo de los próximos días iba a ser complicado, especialmente para aquellos que tuvieran que hacer desplazamientos por carretera. Una situación que se va a mantener durante todo el día y que tendrá también su eco el 6 de enero, día de Reyes. La borrasca Francis será también protagonista.

Por eso, muchas cabalgatas en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid, van a contar con el protagonismo de la nieve, si no es por la caída de copos, será por el acumulado en las calles. Pero también con precipitaciones en forma de lluvia. Lo que tampoco va a abandonar en las próximas horas van a ser las bajas temperaturas, ya que se espera un frío absolutamente gélido.

En algunos puntos de Madrid se podría llegar a temperaturas de incluso -7 grados. Por ello, todas las recomendaciones obligan a abrigarse bien y a tener cuidado con el hielo, ya que las heladas van a ser generalizadas en muchos puntos de la Comunidad. Por ello, la Comunidad de Madrid mantiene activo su Plan de Inclemencias Invernales tras la activación de ese aviso amarillo por nevadas que se ha ampliado también a la zona metropolitana y Henares.

¿Va a nevar más en Madrid?

La borrasca Francis se ha convertido en la gran protagonista de las Navidades en la Comunidad de Madrid. Pero especialmente en la previa del día de Reyes, jornada tradicionalmente esperada por las famosas Cabalgatas de Sus Majestades. Y es que a la venida de los Magos de Oriente le espera mucho frío y quizás algún copo de nieve, aunque ya de forma aislada.

Una situación que era de esperar después de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que ya advirtió del choque de esa gran borrasca con una masa de aire ártico que penetró desde el norte y que ha dejado casi todo el país, y buena parte de la Comunidad de Madrid, bajo un manto blanco.

Todas las previsiones se han cumplido, ya que se esperaba que este lunes fuera el punto álgido de esas nevadas, por lo que a partir de la jornada de mañana, el riesgo por nevadas remitirá. No así las bajas temperaturas, ya que en puntos como la capital se esperan mínimas de -2 grados para el día de Reyes.

Peor será en zonas como Aranjuez, donde los termómetros bajarán hasta los -4 grados, o en Alcalá de Henares, Collado Villalba, Getafe o Navalcarnero, donde se rondarán los -3 de mínima. Por su parte, las máximas no superarán los 6 grados en una jornada de Reyes que será la más fría en décadas.

Una vez pasen las nevadas de este lunes, dado que la cota irá subiendo progresivamente, se espera que la situación quede dominada por las heladas generalizadas. De momento, y tras la activación del nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales, ya han estado trabajando 154 máquinas esparciendo sal en vías principales y puntos estratégicos como acceso a hospitales y túneles. En total, se han esparcido más de 800 m3 de sal y salmuera.