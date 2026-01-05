Mercadona cambia las condiciones laborales de sus trabajadores en Madrid: las mejoras en salario y vacaciones

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona amplía el período vacacional de sus trabajadores en Madrid, pasando de 30 a 37 días al año. La compañía incrementa el salario de sus empleados: los nuevos contratos recibirán 1.828 euros brutos mensuales y los de mayor antigüedad hasta 2.473 euros. Se otorgará una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros a la plantilla en marzo, equivalente a una o dos pagas adicionales. Mercadona destinará cerca de 380 millones de euros a estas mejoras laborales e inversiones para motivar y retener talento.

Mercadona continúa creciendo y afianzándose como una de las empresas más importantes de España. Durante este último año, el supermercado cuenta con más de 110.000 trabajadores entre España y Portugal.

Dado este crecimiento, Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona, ha firmado ya una mejora en las condiciones laborales "con el objetivo de continuar consolidando un modelo pionero en su sector en conciliación laboral y familiar".

Entre las medidas anunciadas destacan la ampliación del período vacacional de sus trabajadores en una semana, pasando de 30 a 37 días. Con esta medida se pretende mejorar el tiempo de descanso de todos sus trabajadores.

Un nuevo modelo laboral

Con estas medidas, Mercadona se consagra como una de las empresas pioneras en mejorar sustancialmente las condiciones de sus trabajadores. Sin embargo, esta mejora de las condiciones laborales no solo viene dada por un mayor número de días de vacaciones sino, también por un aumento salarial a sus empleados.

Según los datos ofrecidos por el propio supermercado, Mercadona paga en torno a 1.685 euros brutos al mes a un empleado en su primer año laboral por una jornada de 40 horas semanales.

Este salario crece cuando el mismo empleado tiene una antigüedad mayor de cuatro años, llegando a poder sumar un total de 2.280 euros brutos al mes. Esta medida, según Roig, viene dada porque "cuanto más se invierte en los trabajadores, mayor es el retorno que recibe".

Actualmente, teniendo en cuenta esta subida salarial anunciada por Juan Roig, el incremento en las retribuciones de los nuevos empleados crecerá hasta unos 1.828 euros brutos mensuales y hasta los 2.473 euros brutos para los trabajadores con mayor antigüedad.

Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona EFE

Además, Mercadona también ha anunciado que destinará dos grandes partidas de inversión: una enfocada al desarrollo empresarial y otra dirigida a su equipo humano.

En el ámbito laboral, la compañía confirma que volverá a premiar el esfuerzo de su plantilla con una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, que se repartirá en el próximo mes de marzo. Este incentivo supondrá para los trabajadores una o dos pagas adicionales, dependiendo de su antigüedad en la empresa.

Mayor beneficio por crecimiento

La implantación de estas medidas ha sido posible gracias al crecimiento que Mercadona ha tenido, cerrando el ejercicio con sólidos resultados económicos. La empresa ha distribuido 700 millones de euros entre su plantilla en concepto de primas por objetivos, alcanzados por la gran mayoría de sus trabajadores.

En total, el grupo obtuvo un beneficio neto de 1.384 millones de euros, una cifra de la que destinó la mayor parte, un 80%, a seguir invirtiendo en su propio crecimiento, mientras que el 20% restante se repartió en dividendos para los accionistas.

La compañía calcula que el conjunto de estas iniciativas requerirá una inversión cercana a los 380 millones de euros. Desde Mercadona subrayan que este diseño tiene como objetivo seguir impulsando la motivación y el bienestar de su plantilla, al tiempo que reconocen el compromiso y la dedicación de un equipo al que consideran esencial para mantener los altos niveles de productividad, eficiencia y gestión que caracterizan a la empresa.