Los agentes 'anti-caca' llegan a Tres Cantos: multas de hasta 600 € para los dueños de perros que no recojan las deposiciones

Tres Cantos ha decidido reforzar la vigilancia sobre uno de los problemas que más quejas genera entre los vecinos de toda la Comunidad de Madrid: los excrementos de perro abandonados en la vía pública. Para ello, el Ayuntamiento ha intensificado en los últimos meses el servicio de detección del ADN canino, una herramienta que permite identificar a los animales cuyos dueños no recogen las deposiciones y sancionar a los responsables con multas que pueden oscilar entre los 200 y los 600 euros.

Desde el Consistorio insisten, no obstante, en que se trata de una medida disuasoria y recuerdan que, en general, los propietarios de mascotas en el municipio son “muy responsables”.

La actuación se enmarca dentro del refuerzo de la campaña municipal “Soy de Tres Cantos, lo llevo en el ADN”, impulsada el pasado mes de noviembre por la Concejalía de Salud Pública.

Fue entonces cuando se pusieron en marcha diversas acciones informativas y de control con un doble objetivo: recordar la obligación de censar a todos los perros del municipio y promover su registro genético mediante una muestra bucal, un procedimiento sencillo, rápido e inofensivo para el animal.

Además, durante estas semanas se han llevado a cabo jornadas específicas de recogida de excrementos en distintos puntos del municipio.

Las muestras recogidas en la vía pública han sido analizadas para detectar incumplimientos y comprobar qué animales no estaban aún registrados en la base de datos genética.

En esta nueva fase del servicio, el sistema ya ha permitido identificar a varios propietarios que no habían retirado las deposiciones de sus mascotas, por lo que se procederá a su sanción conforme a la normativa municipal vigente.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la finalidad de esta medida no es recaudatoria, sino preventiva.

"Queremos mantener nuestras calles lo más limpias posibles y evitar situaciones que afectan al bienestar de todos", explicó Mario Arancón, concejal de Salud Pública de Tres Cantos, quien insistió en que la limpieza urbana, la salud pública y la convivencia entre vecinos son las principales prioridades del Consistorio.

Tres Cantos cuenta actualmente con más de 2.000 perros censados, una cifra que refleja la importancia de la tenencia responsable de animales en un municipio donde abundan las zonas verdes y los espacios compartidos.

Precisamente por ello, desde el área de Salud Pública se recuerda que el registro genético es obligatorio y que permite actuar de forma justa y eficaz, evitando sanciones indiscriminadas y señalando únicamente a quienes incumplen la normativa.

Con la reactivación y el refuerzo de este servicio, el Ayuntamiento continúa avanzando en una herramienta que ya funciona en otros municipios como Alcalá de Henares y que, según defienden fuentes municipales, contribuye a mejorar la convivencia, el cuidado del entorno urbano y la imagen de la ciudad.