Detenida una mujer por arrojar a su recién nacido a un contenedor: ha sido encontrado en el vertedero de Majadahonda

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de origen hondureño en la localidad de Majadahonda por presuntamente arrojar ayer a su bebé recién nacido a un contenedor. Este ha sido localizado en un vertedero municipal de la localidad.

Así se lo han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Tras tener conocimiento del hallazgo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido.

Según ha anunciado la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el cuerpo estaba siendo buscado desde la tarde del pasado 31 de diciembre tras la detención de la madre, de 18 años, en un hospital situado en la localidad de Majadahonda.

Según ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en declaraciones a los medios, la madre fue detenida en el hospital, al que acudió con signos evidentes de haber dado a luz y confesó que se había desprendido del bebé.

En ese momento, ha añadido el delegado, se activó la búsqueda del recién nacido y se paralizó la retirada de basuras en ese entorno para tratar de encontrar los restos del recién nacido. Una vez localizado se está ahora a la espera de la autopsia para saber las causas de la muerte.

Tras estos hechos, se procedió al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé, según ha adelantado el diario El Mundo.

Las mismas fuentes apuntan que los investigadores continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el día de Año Nuevo.