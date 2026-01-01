Hallan a una mujer muerta en Villaverde tras una caída: un hombre ha sido detenido como presunto autor del homicidio

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer fue hallada muerta tras una caída en el distrito madrileño de Villaverde la madrugada del 31 de diciembre. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del homicidio, tras las investigaciones realizadas por la Policía Científica. En la madrugada del 1 de enero, también en Villaverde, un incendio dejó dos personas graves y otras dos con intoxicación leve por humo.

Un hombre ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional como presunto responsable del homicidio de una mujer en la madrugada del 31 de diciembre en el distrito madrileño de Villaverde.

Así lo han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía a Efe. La mujer fue hallada precipitada y fallecida durante la madrugada del miércoles, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento de estos hechos.

Tras encontrar el cuerpo, una Inspección Técnico Policial por parte de Policía Científica llevó a los investigadores a determinar la supuesta responsabilidad del hombre en la muerte de la víctima. Agentes de la Policía llevaron a cabo este mismo miércoles la detención del varón como presunto responsable de un delito de homicidio.

Incendio en Villaverde

No es el único suceso que tiene lugar estos días en dicho distrito. En la madrugada de este 1 de enero, coincidiendo con la Nochevieja, también ha ocurrido un incendio que ha dejado dos personas en estado grave.

Los bomberos han rescatado a cuatro personas en un piso en la calle Cobalto. Una de las personas afectadas es una mujer de mediana edad que ha sido trasladada en estado "muy grave" al Hospital de La Paz por inhalación de humo, mientras que su pareja, un hombre de mediana edad, ha sido trasladado al Hospital de Getafe en estado grave.

Las otras dos personas afectadas son dos hermanos de entre 20 y 25 años que sufrieron una intoxicación leve por inhalación de humo y que, según relatan los servicios de emergencias, estaban pidiendo auxilio desde la ventana cuando llegaron los bomberos. De momento se desconocen las causas del incendio.