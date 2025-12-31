Los amigos de Izan, el menor asesinado en Vallecas el día de Navidad, piden "justicia" tras la detención de un tercer joven

Altar en recuerdo de Izan en la calle de la Lagartera, 23 Daniel Nieva

El pasado 25 de diciembre, durante la madrugada del día de Navidad, el joven Izan, de tan solo 17 años, fue asesinado a puñaladas por tres personas tras defender a su novia, un caso que ha conmocionado a sus amigos y familiares que piden "justicia" por redes sociales a ritmo de reguetón, trap y música urbana.

Numerosas cuentas en redes sociales como Instagram y Tiktok piden que el peso de la ley caiga sobre los asesinos de Izan mientras lamentan el suceso que tuvo lugar en un día tan especial.

Los mensajes publicados se cuentan por miles. Algunos honrando su memoria como "vuela alto", "te echamos de menos" o "siempre estarás con nosotros", hasta otros más directos pidiendo "justicia para Izan" o "se lo han llevado de la forma más injusta".

De entre todos estos mensajes de cariño hacia el joven fallecido, hay uno que destaca: es el de una de sus amigas más cercanas. Ella está siendo uno de los altavoces más activos en honrar la memoria del joven Izan.

Esta amiga ha querido recordar a su amigo con un emotivo comunicado donde menciona: "me llamaron a las 12 de la mañana y me dijeron que nos habías dejado para siempre de la peor forma posible".

Altar en memoria de Izan en la Calle de la Lagartera, 23 Daniel Nieva

Su publicación se acompaña de fotos y momentos que vivió con este joven al que desea que vuele "alto" y descanse "en paz".

Y lo cierto es que el crimen ha conmocionado a todo el barrio de Entrevías. Los vecinos y amigos de Izan han depositado en los últimos días flores y velas en el lugar exacto en el que se cometió el crimen, a la altura del número 23 de la calle de la Lagartera.

Tercer detenido

Mientras las redes sociales se llenaban de mensajes y de condolencias, la investigación de este crimen dio un giro durante la jornada de este lunes.

Un nuevo implicado en el asesinato de Izan fue detenido por los agentes de la Policía Nacional. Se trata de un varón español de 20 años con antecedentes al que se le imputa el delito de homicidio.

Esta detención se suma a otras dos, que se realizaron horas después del crimen: un joven de 19 años de origen español y otro de 21 años de origen venezolano.

Por la naturaleza del suceso, durante la madrugada del pasado día 25, hasta el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.

Según informan fuentes policiales, no se descarta que alguno de los implicados en este suceso tenga relación con bandas juveniles violentas.

El asesinato de este menor ha despertado de nuevo la sensación de "inseguridad" en el distrito de Puente de Vallecas.

Son varios los sucesos que han tenido lugar en la zona como el ocurrido durante el pasado mes de noviembre donde un hombre trató de acuchillar a unos agentes, un caso que se investigó como un posible atentado yihadista.

Los vecinos del barrio se encuentran preocupados ante esta creciente inestabilidad y piden una mayor seguridad en el distrito, ya que consideran que hay una insuficiente presencia policial.